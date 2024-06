Kate Middleton sta meglio e su Instagram annuncia il ritorno in pubblico: "Ma non sono fuori pericolo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Kate Middleton ha annunciato su Instagram di stare meglio e che sta “facendo progressi” nella sua ripresa dal cancro diagnosticatole mesi fa, preludendo al suo ritorno in pubblico. Anche se non è ancora fuori pericolo, la principessa ha confermato la sua presenza sabato 15 giugno alla celebrazione del compleanno ufficiale di re Carlo III. Questo sarà il suo primo evento pubblico in quasi sette mesi: è attesa sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici.

L’annuncio di Kate Middleton su Instagram: “Sto meglio”

Sarebbe sulla buona strada per la ripresa Kate Middleton, sette mesi dopo la diagnosi di cancro e le cure intraprese.

La principessa di Galles lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, spiegando che sta “facendo progressi” anche se “non è ancora fuori pericolo”.

Sabato 15 giugno sarà con la Royal Family a Buckingham Palace, nella sua prima apparizione pubblica dopo così tanto tempo, in occasione del compleanno di Re Carlo III.

Il post e la foto di Kate Middleton su Instagram: le novità sul cancro

Nel post su Instagram, con il quale Kate Middleton si mostra in una foto a Windsor, ha fornito alcuni dettagli sul suo percorso per sconfiggere la malattia.

Una battaglia fatta di “giorni buoni e giorni brutti” con la strada che si preannuncia tutt’altro che breve e in discesa.

“In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti a far riposare il corpo” ha scritto la duchessa di Cambridge nel post. “Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene”.

“Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po’ di lavoro da casa” ha aggiunto la principessa.

La partecipazione di Kate Middleton al compleanno di Re Carlo III

Kate ha quindi allentato i timori di un addio irreversibile alle apparizioni in pubblico per via della malattia, garantendo la sua presenza all’evento di sabato 15 giugno e augurandosi di poter presenziare anche in altre prossime occasioni.

“Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai. Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza” ha spiegato.

“Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione e a tutti voi che avete condiviso così coraggiosamente le vostre storie con me” ha concluso nel post.

Un annuncio, quello di Kate Middleton, che è stato salutato con gioia dalla Corona. “Sua Maestà è lieta che la principessa possa partecipare agli eventi di sabato e non vede l’ora che arrivino tutti gli elementi della giornata” ha annunciato un portavoce di Buckingham Palace.