Classifica finale Sanremo 2025, il vincitore è Olly: pioggia di fischi all'Ariston, Giorgia in lacrime

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025, a gran sorpresa e tra i fischi, è Olly. Nella classifica finale, i due super favoriti della vigilia, Achille Lauro e Giorgia, addirittura esclusi dalla cinquina che si è giocata il trionfo. Nel momento in cui Carlo Conti ha annunciato la settima posizione di Lauro e la sesta della cantante di ‘La cura per me’, l’Ariston ha cominciato a ribollire, facendo piovere urla di contestazione e fischi di disappunto.

Sanremo 2025, il vincitore è Olly: secondo posto per Lucio Corsi, terzo Brunori Sas

Ha vinto l’outsider Olly, tra i fischi dell’Ariston. Fischi non rivolti direttamente al giovane artista, bensì all’esclusione di Achille Lauro e Giorgia dalle primissime posizioni.

Secondo posto per Lucio Corsi, l’altra rivelazione del Festival. Medaglia di bronzo per Brunori Sas. Quella di legno è invece andata a Fedez. Simone Cristicchi quinto.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti

Giorgia in lacrime

Il caos all’Ariston è scoppiato quando Conti ha scandito la settima e la sesta posizione, rispettivamente assegnate ad Achille Lauro e a Giorgia.

Da tutto il teatro sono giunti fischi rumorosi e grida di protesta, tanto che il conduttore toscano ha dovuto fermarsi per il frastuono e attendere che la situazione si calmasse.

Quando poi Giorgia è tornata sul palco a fine serata, poco prima dell’annuncio del vincitore, per ritirare il Premio Tim – La forza delle connessioni, è partita un’altra ondata di proteste. “Hai vinto tu”, le hanno urlato diversi presenti all’Ariston. “Questa è la vera vittoria”, ha fatto eco Conti, riferendosi all’apprezzamento del pubblico.

“Dopo tutti questi anni – ha dichiarato Giorgia in lacrime – ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”.

Tutti i premi assegnati

Lucio Corsi ha vinto il Il premio della critica Mia Martini. Simone Cristicchi ha ottenuto il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, votato dai professori dell’orchestra.

Il Premio Sala Stampa Radio–TV–Web Lucio Dalla è stato vinto sempre da Cristicchi. A Brunori Sas, in gara con ‘L’albero delle Noci’, è andato il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo.

A Giorgia il Premio Tim – La forza delle connessioni. Il riconoscimento è stato assegnato all’artista di questa edizione più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim. Nella categoria giovani, il più votato è stato Settembre che si è aggiudicato il Premio TIM alle nuove proposte.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2025

Nella finale di Sanremo 2025, il peso del voto è stato composto secondo le seguenti percentuali: 34% Televoto, 33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e 33% Giuria delle Radio. Di seguito la classifica completa, maglia nera per Marcella Bella:

Olly – Balorda nostalgia Lucio Corsi – Volevo essere un duro Brunori Sas – L’albero delle noci Fedez – Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Giorgia – La cura per me Achille Lauro – Incoscienti giovani Francesco Gabbani – Viva la vita Irama – Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Bresh – La tana del granchio Elodie – Dimenticarsi alle 7 Noemi – Se t’innamori muori The Kolors – Tu con chi fai l’amore Rocco Hunt – Mille vote ancora Willie Peyote – Grazie ma no grazie ​Sarah Toscano – Amarcord Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola Rose Villain – Fuorilegge ​Joan Thiele – Eco ​Francesca Michielin – Fango in Paradiso ​Modà – Non ti dimentico ​Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Serena Brancale – Anema e core ​Tony Effe – Damme ‘na mano ​Gaia – Chiamo io, chiami tu ​Clara – Febbre ​Rkomi – Il ritmo delle cose Marcella Bella – Pelle diamante