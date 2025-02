Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda nostalgia: "Non so cosa dire, sembra non sia vero"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Olly ha vinto la 75ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone Balorda nostalgia. Il suo commento a caldo: “Non so cosa dire, sembra non sia vero… Mamma, papà: è successo!”. Il secondo classificato è Lucio Corsi con Volevo essere un duro.

Gli altri premi di Sanremo

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Brunori Sas per L’albero delle noci;

per il miglior testo a per L’albero delle noci; Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola.

per la miglior composizione musicale a per Quando sarai piccola. Premio Lucio Dalla della Sala stampa a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola;

della Sala stampa a per Quando sarai piccola; Premio della Critica Mia Martini a Lucio Corsi per Volevo essere un duro;

a per Volevo essere un duro; Premio della critica a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola;

a per Quando sarai piccola; Premio Tim per l’artista più votato sull’omonima app a Giorgia per La cura per me.

La classifica di Sanremo 2025

La classifica del Festival di Sanremo 2025 è stata letta, come di consuetudine, dall’ultima posizione alla prima. Quando è stato pronunciato il nome di Achille Lauro, finito fuori dalla rosa dei cinque finalisti, il pubblico dell’Ariston è esploso in una serie di fischi e proteste. Ma proteste e fischi ancora più fragorosi hanno accolto il nome di Giorgia.

Olly commosso sul palco dell’Ariston

Di seguito la classifica completa di Sanremo 2025:

Olly – Balorda nostalgia (vincitore); Lucio Corsi – Volevo essere un duro (finalista); Brunori Sas – L’albero delle noci (finalista); Fedez – Battito (finalista); Simone Cristicchi – Quando sarai piccola (finalista); Giorgia – La cura per me; Achille Lauro – Incoscienti giovani; Francesco Gabbani – Viva la vita; Irama – Lentamente; Coma_Cose – Cuoricini; Bresh – La tana del granchio; Elodie – Dimenticarsi alle 7; Noemi – Se t’innamori muori; The Kolors – Tu con chi fai l’amore; Rocco Hunt – Mille vote ancora; Willie Peyote – Grazie ma no grazie; Sarah Toscano – Amarcord; Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – La mia parola; Rose Villain – Fuorilegge; Joan Thiele – Eco; Francesca Michielin – Fango in Paradiso; Modà – Non ti dimentico; Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore; Serena Brancale – Anema e core; Tony Effe – Damme ‘na mano; Gaia – Chiamo io chiami tu; Clara – Febbre; Rkomi – Il ritmo delle cose; Marcella Bella – Pelle diamante.

Il significato di Balorda nostalgia di Olly

Balorda nostalgia di Olly è la più classica canzone sanremese, che parla del dolore per un amore finito (“Oh, sta vita non è vita senza te”) e del desiderio di riavvolgere le lancette del tempo per tornare a quando la relazione era ancora piena di piccoli momenti di felicità quotidiana.

In Balorda nostalgia vengono espressi il dolore e la difficoltà di vivere senza la persona amata, ricordando con malinconia la passata vita insieme fatta di risate, lacrime, fisicità ma anche il semplice stare in silenzio sul divano.

Come funziona il voto a Sanremo 2025

Nella finale di Sanremo 2025, il peso del voto è stato composto secondo le seguenti percentuali: 34% Televoto, 33% Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e 33% Giuria delle Radio.