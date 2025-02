A Sanremo 2025 Selvaggia Lucarelli stronca Giorgia e Annalisa vincitrici alla serata Cover: perché ha dato "0"

L’esibizione di Giorgia e Annalisa a Sanremo 2025 non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista televisiva ha bocciato la loro esecuzione del grande classico Skyfall della cantautrice britannica Adele e lo ha riferito nel corso del Dopofestival: “Non ho visto contaminazione, sembra una gara di canto”.

Selvaggia Lucarelli stronca Giorgia e Annalisa

Nel corso del Dopofestival Selvaggia Lucarelli ha stroncato l’esibizione di Giorgia e Annalisa, che in occasione della serata delle cover di venerdì 14 febbraio hanno scelto di duettare sulle note di Skyfall di Adele.

L’opinionista ha dato voto “0” alla loro performance e nel format condotto da Alessandro Cattelan ha spiegato i motivi, specificando che la sua valutazione è arrivata prima che le due artiste fossero proclamate vincitrici della gara delle cover.

Selvaggia Lucarelli boccia il duetto tra Giorgia e Annalisa sulle note di Skyfall di Adele a Sanremo 2025: “Non ho visto contaminazione”, il voto è “0”

“L’avevo già scritto prima che vincessero”, ha dunque precisato la giornalista. “Sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione. Voto zero“.

Come noto, tuttavia, la cover di Skyfall di Adele è stata decretata vincitrice della terza serata del Festival di Sanremo.

Il podio della serata delle cover di Sanremo 2025

Venerdì 14 febbraio i 29 cantanti in gara si sono esibiti in compagnia di super ospiti scelti per portare sul palco del teatro dell’Ariston le cover per la serata dedicata ai duetti. Alla fine della puntata Giorgia e Annalisa sono stata decretate vincitrici della gara.

Al secondo posto è arrivato Lucio Corsi che si è esibito sulle note di Nel blu dipinto di Blu di Domenico Modugno con un ospite d’eccezione: Topo Gigio. Al terzo posto è arrivato Fedez che ha scelto di cantare Bella Stronza insieme allo stesso autore del brano, Marco Masini.

Lucarelli contestata da una signora

La presenza di Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025 non passa certamente inosservata. Nell’ultimo anno la giornalista ha fatto più volte parlare di sé per i ripetuti attacchi a Fedez e per le sue prese di posizione nei confronti di Chiara Ferragni e il pandoro-gate.

La mattina del 14 febbraio la giornalista stava rientrando nel suo albergo e si è trattenuta con alcuni fan per firmare autografi. In quel momento si è fatta avanti una signora che le ha lanciato pesanti accuse: “Ma fate gli autografi con questa qua, che fa suicidare, che manda la gente in galera“.

Il compagno Lorenzo Biagiarelli ha tentato di mediare, ma la giornalista è partita all’attacco: “Se continui a parlare chiamo i carabinieri” mentre la donna continuava a provocarla: “Perché ti agiti tanto? Non sai parlare con delicatezza?”. “Fate andare via questa psicopatica“, ha continuato Lucarelli.