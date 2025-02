Selvaggia Lucarelli contestata a Sanremo, tensione fuori dall'hotel: "Vedi di stare attenta", il video

Selvaggia Lucarelli contestata a Sanremo da una donna che l’ha aspettata fuori dall’hotel in cui alloggia per attaccarla con toni pesanti, accusandola di “mandare la gente in galera per niente”. Quasi certamente il riferimento è stato all’inchiesta della giornalista su Chiara Ferragni; inchiesta da cui è iniziata l’arcinota vicenda del ‘Pandoro gate’. Il video dello scontro, in cui è intervenuto anche il compagno della scrittrice Lorenzo Biagiarelli, è diventato virale sui social.

Sanremo, Selvaggia Lucarelli attaccata fuori dall’hotel

La vicenda si è verificata nelle scorse ore. La giornalista, assieme al fidanzato, stava entrando nell’albergo in cui alloggia quando una signora ha iniziato a contestarla. Biagiarelli si è fermato a parlare con la contestatrice.

“Guarda che lei è in grado di difendersi da sola, lei non è scema, hai capito?”, ha detto polemicamente la donna. “E invece ci penso io”, la replica perentoria dello chef. “Non ti preoccupare”, l’ha rassicurato la Lucarelli, dirigendosi con lui verso l’entrata dell’hotel.

Fonte foto: ANSA Selvaggia Lucarelli

Lucarelli: “Chiamo i carabinieri, fate andare via questa psicopatica”. Il video

La contestatrice ha continuato nella sua personale protesta, alzando la voce: “Fai andare la gente in galera per niente, sei una pazza. Dimmi che mestiere fai”.

A questo punto la giornalista è tornata indietro. “Se continui a parlare, chiamo i carabinieri“, ha detto alla signora, la quale ha controreplicato sarcasticamente: “Perché ti agiti tanto? Non sei capace a parlare con delicatezza, ti sei rivelata per quello che sei”.

“Fate andare via questa psicopatica“, ha infine tuonato la Lucarelli prima di sparire nell’hotel.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez: “Maschera del vittimino”

La giornalista si trova a Sanremo in quanto fa parte del cast fisso del DopoFestival. Ieri è intervenuta in collegamento anche a La vita in diretta (Rai 1), criticando Fedez. Secondo il suo parere, il rapper è una persona capace di “indossare molte maschere” in base al contesto in cui si trova.

“Il modo in cui ha fregato tutti di nuovo, indossando per l’occasione la maschera del vittimino con la canzone furba (Battito, ndr), è da vero professionista”, ha affermato la scrittrice.

Fedez, al momento, ha preferito non rispondere. Inoltre, ha sempre declinato l’invito al DopoFestival. E pare che lo abbia fatto proprio per la presenza di Selvaggia Lucarelli.