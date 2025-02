Classifica Sanremo 2025 serata cover: Giorgia e Annalisa davanti a Giulio Corsi - Topo Gigio e Fedez - Masini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sanremo 2025 alle battute finali. In attesa della finale che deciderà il vincitore della 75esima edizione del Festival, la quarta serata di venerdì 14 febbraio è stata dedicata ai duetti con le cover. A vincere è stata Giorgia in coppia con Annalisa, davanti a Giulio Corsi con Topo Gigio e Fedez – Marco Masini.

Serata cover di Sanremo 2025

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 di venerdì 14 febbraio è stata dedicata ai duetti e alle cover.

Sul palco dell’Ariston sono saliti i 29 artisti in gara in compagnia dei loro ospiti che hanno portato cover di note canzoni del repertorio italiano o internazionale.

Una serata che fa storia a sé, dato che i voti ricevuti nella serata cover vengono conteggiati solo per la classifica dei duetti e non vanno quindi a sommarsi a quelli della classifica generale.

Spazio anche al super ospite Roberto Benigni, che ne ha avute per tutti, da Meloni e Salvini fino a Elon Musk.

La classifica della serata cover

Vince la serata cover Giorgia con Annalisa che hanno portato a Sanremo una esplosiva cover di Skyfall di Adele.

Di seguito la classifica dei primi dieci:

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Fedez con Masini – Bella stronza (Marco Masini) Olly con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla) Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera) Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele) Elodie e Achille Lauro – Tributo a Roma (Rino Gaetano) Clara con il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Fischiati Clara e The Kolors

Non sono mancate le polemiche nel corso della quarta serata di Sanremo.

Alla lettura della classifica della serata cover ci sono stati fischi per due degli artisti in gara finiti nella top ten, Clara con il Volo e The Kolors con Sal Da Vinci.

Fischi che lo scorso anno era stati rivolti a Geolier, vincitore della serata cover di Sanremo 2024.