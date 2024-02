Fischi a Geolier a Sanremo, Amadeus dispiaciuto: "Ingiusto, va rispettato". Il cantante: "Momento più brutto"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Anche Amadeus è tornato sui fischi ricevuti da Geolier in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo, dopo aver vinto la serata cover. In conferenza stampa il direttore e conduttore della kermesse ha difeso l’artista che, in mattinata, si è detto dispiaciuto per quanto successo.

Amadeus dispiaciuto

In conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti Amadeus si è detto dispiaciuto per quanto successo venerdì nella serata cover, con la pioggia di fischi da parte dell’Ariston alla lettura della classifica che ha visto trionfare Geolier.

“Mi sono dispiaciuti. A me dispiace sempre quando sento i fischi verso qualcuno. Geolier è un ragazzo molto amato, un talento, evidentemente la somma dei voti, se è risultato primo, vuol dire che è stato votato” ha sottolineato.

E non ha nascosto di aver visto il cantante provato per l’episodio: “Si vedeva dall’espressione che ha fatto. È un ricordo che lui non dimenticherà mai. Sono convinto che gli artisti non vadano fischiati e rispettato il responso di chi vota”.

Poi, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha ribadito il dispiacere per il comportamento del pubblico dell’Ariston, che ha fatto cantare Geolier in un teatro semivuoto in segno di protesta.

Le critiche in conferenza stampa

Ma non sono mancate anche le critiche in conferenza, con i giornalisti che hanno chiesto ad Amadeus e ai vertici Rai di conoscere le percentuali di voto che hanno portato al successo di Geolier. I giornalisti, infatti, lamentano di aver ricevuto una classifica cumulata dei voti, senza distinzione chiara tra televoto, voto di Sala Stampa e quello delle radio.

Fonte foto: ANSA Emanuele Palumbo, in arte Geolier, a Sanremo

“Non conosco la percentuale divisa” ha detto Amadeus, sottolineando però che come ogni anno domenica pomeriggio saranno rese note tutte le percentuali delle varie serate, divise per tipologia di voto.

E i giornalisti hanno ribadito il loro pensiero: “Siamo tutti sorpresi, non si capisce chi vota cosa. Sarebbe stato bello conoscere prima i voti per farsi un’idea”.

Geolier e il pensiero dopo i fischi

E intanto in mattinata lo stesso Geolier ha commentato quanto successo all’Ariston. Intervistato dal Corriere della Sera il cantante napoletano si è detto amareggiato.

“È stato il momento più brutto della mia carriera” ha detto il 23enne che ha poi aggiunto: “È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno…”.