Roberto Benigni e il discorso politico a Sanremo, le battute su Salvini, Trump, Giorgia Meloni ed Elon Musk

A Sanremo 2025, Roberto Benigni torna sul palco dell’Ariston con un monologo che intreccia satira e ironia. Il comico ha lanciato battute su Salvini, Meloni, Trump e Musk, toccando temi di attualità con il suo stile inconfondibile. “Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all’Italia, figurati se non vede Sanremo. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni”, ha detto Benigni.

Benigni punge Meloni, Salvini, Musk e Trump

Il riferimento a Elon Musk e Giorgia Meloni è stato uno dei momenti più discussi del monologo.

Benigni ha scherzato sul rapporto tra il magnate e la premier: “Sono capaci di sposarsi e di andare su Marte in luna di miele. Lui è innamorato e potente. Vuole conquistare l’Italia, vuole il potere qui. Sta preparando la marcia su Roma: o Roma, o Marte!”.

Roberto Benigni sul palco di Sanremo con Carlo Conti

Da Musk a Donald Trump, il passo è stato breve: “Anche lui segue Sanremo tutte le sere, vuole tutta la Liguria dopo la Groenlandia e il Canada. Vuole la Liguria come 53esimo stato: ‘O la Liguria accetta pacificamente o metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto'”.

Non è mancata una stoccata a Matteo Salvini, quando Benigni ha detto: “Carlo, hai fermato l’Italia, dovresti fare il ministro dei trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria”.

La reazione del pubblico

Molti spettatori hanno accolto il monologo con risate e applausi, mentre sui social in tanti lo hanno criticato, accusandolo di aver trasformato la sua partecipazione in una “lezione politica”.

I social si sono rapidamente riempiti di commenti sul monologo. “Benigni fuori in meno di 15 minuti. Carlo, ma cosa sei?”, ha scritto un utente su X, mentre un altro ha commentato: “È andato via Benigni? Posso finalmente guardare il Festival?”.

Alcuni spettatori hanno apprezzato la satira, mentre altri hanno criticato il tono del discorso: “Dov’è finito il Benigni di una volta? Adesso è solo un predicatore”.

Sanremo 2025 e il ritorno di Benigni

Quella del 14 febbraio è stata la sesta apparizione di Roberto Benigni al Festival di Sanremo.

Nel 2023 aveva celebrato i 75 anni della Costituzione, mentre nel 2011 era entrato in scena a cavallo per un monologo sull’Inno di Mameli. Questa volta, invece, ha scelto la satira politica, toccando temi di attualità e lanciando frecciate ai leader mondiali.