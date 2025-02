Nonna napoletana 93enne si perde a Roma, polizia la trova al ristorante: come è stata rintracciata la figlia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una nonna napoletana di 93 anni, Carmela, si è persa a Roma. Si era smarrita durante una passeggiata. Gli agenti del Commissariato Borgo l’hanno ritrovata e riportata al sicuro.

Il ritrovamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Borgo, durante un servizio di pattugliamento lungo le mura vaticane, hanno notato l’anziana signora seduta da sola al tavolo di un ristorante. Il suo sguardo perso nel vuoto ha attirato l’attenzione degli agenti, che si sono seduti accanto a lei per capire cosa stesse accadendo.

Il racconto di Carmela

Con il calore delle attenzioni ricevute, Carmela ha raccontato di essersi allontanata dall’hotel dove alloggiava con la figlia e il genero per ammirare il cupolone di San Pietro. Tuttavia, rapita dalla bellezza della Capitale, ha perso l’orientamento e si è resa conto di non avere con sé il telefono cellulare né di ricordare il numero della figlia. Presa dallo sconforto, si è seduta in un ristorante per cercare di calmarsi.

La solidarietà delle forze dell’ordine

Dopo aver ascoltato il suo racconto, i poliziotti l’hanno accompagnata al posto di polizia al Largo del Colonnato per farla ritemprare. Grazie a riscontri incrociati con la Sala Operativa della Questura, sono riusciti a rintracciare l’utenza telefonica della figlia. Poco dopo, Carmela è stata riabbracciata dalla figlia Maria, che stava per denunciare la scomparsa della madre. La telefonata dei poliziotti l’ha rassicurata, portandola a esplodere in un pianto di felicità.

