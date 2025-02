Alberto Angela a Sanremo 2025, il divulgatore ospite alla finale del Festival per lo speciale di Ulisse

Tra gli ospiti dell’ultima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Alberto Angela, il celebre e amatissimo divulgatore televisivo, sul palco dell’Ariston per presentare lo speciale della sua trasmissione Ulisse, il piacere della scoperta: una puntata dedicato ai luoghi della Sicilia di Montalbano, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri.

Alberto Angela alla finale di Sanremo 2025

Nella serata che incoronerà la vincitrice o il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025, il volto noto della Rai è uno degli ospiti d’onore di Carlo Conti, insieme al dj Gabry Ponte, il cantautore Antonello Venditti, il calciatore Edoardo Bove e l’attrice Vanessa Scalera.

Alberto Angela ha portato sul palco dell’Ariston la quota cultura che come divulgatore scientifico è abituato a portare da anni nelle case degli telespettatori, riuscendo a conquistare il pubblico di ogni età.

Alberto Angela durante l’inaugurazione della 76esima edizione del Prix Italia

Lo speciale Ulisse

Sul palco di Sanremo Alberto Angela ha presentato lo speciale della sua trasmissione su Rai 1 Ulisse, il piacere della scoperta, dal titolo La Sicilia di Montalbano, in onda lunedì 17 febbraio 2025 alle ore 21.30.

La puntata sarà dedicata allo scrittore siciliano Andrea Camilleri per celebrare i cento anni dalla sua nascita, con le immagini dei luoghi dell’Isola legati al Commissario Montalbano, personaggio nato dalla penna del famoso scrittore scomparso nel 2019 e interpretato dall’attore Luca Zingaretti.

Chi è Alberto Angela

Nato a Parigi l’8 aprile del 1962, Alberto Angela è figlio del giornalista e divulgatore scientifico Piero, morto il 13 agosto del 2022, di cui ha seguito le orme in televisione.

Dopo aver frequentato la scuola francese di Roma, si è laureato in Scienze Naturali, specializzandosi in paleontologia e paleoantropologia. Per oltre dieci anni, Alberto Angela ha svolto attività di scavo e ricerca sul campo, partecipando a numerose spedizioni internazionali, per poi dedicarsi alla carriera in Tv,

Angela è stato autore degli storici format del padre Superquark, Quark Speciale e Viaggio nel Cosmo, prima di diventare conduttore dei programmi Passaggio a Nord Ovest, Ulisse – Il piacere della scoperta, Meraviglie, Noos – L’avventura della conoscenza.

Alberto Angela è sposato con Monica, da cui ha avuto tre figli.