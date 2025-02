Antonello Venditti e la polemica per il premio alla carriera: mai stato in gara a Sanremo, la replica di Conti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Antonello Venditti è pronto a ricevere il premio alla carriera sul palco di Sanremo 2025, ma nel frattempo è montata la polemica perché il cantautore non è mai stato in gara al Festival. Sulla questione è intervenuto in conferenza stampa Carlo Conti, spiegando che questo aspetto è ininfluente per quanto Venditti ha inciso nella storia della musica italiana.

Antonello Venditti mai in gara a Sanremo: la polemica

La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025 vedrà la partecipazione di Antonello Venditti come ospite d’onore, al quale sarà conferito un premio alla carriera, come già fatto in questa edizione con Iva Zanicchi.

Attorno alla premiazione è nata, nelle ultime ore, una polemica legata al fatto che, in carriera, il cantautore romano non ha mai calcato il palco di Sanremo in qualità di concorrente, ma soltanto come ospite.

Carlo Conti ha spento le polemiche sul premio ad Antonello Venditti in conferenza stampa a Sanremo

Nella conferenza stampa pre-finale, Carlo Conti ha risposto sul tema, tagliando corto. “È comunque storia della musica italiana” ha risposto, non ritenendo evidentemente cruciale la questione della partecipazione alla gara per essere insignito del premio.

Antonello Venditti, cosa canta a Sanremo

Durante la serata conclusiva di Sanremo 2025, Antonello Venditti interpreterà due dei suoi brani più celebri, “Amici mai” e “Ricordati di me”.

Il cantautore romano aveva già partecipato al Festival di Sanremo come ospite. La prima volta è accaduto nel 2000, sotto la conduzione di Fabio Fazio, quando cantò “Che tesoro che sei” e “Su questa nave chiamata musica”.

In seguito è tornato nel 2019, quando si esibì insieme a Claudio Baglioni, altro cantautore premiato all’Ariston per la carriera, pur non essendo mai stato in gara.

I due artisti romani duettarono al pianoforte sulle note di “Notte prima degli esami”, mentre poi Venditti si esibì in solitaria con “Sotto il segno dei pesci” per celebrare i 40 anni dalla sua uscita.

Venditti e il caso della fan con disabilità

Di recente Antonello Venditti è stato bersagliato dalle critiche per un altro motivo, l’episodio in cui il cantautore aveva insultato una ragazza disabile durante un concerto a Barletta.

Il cantautore, che si lamentava dei suoni emessi dalla ragazza, aveva successivamente chiesto scusa alla famiglia della fan e si era giustificato dal palco durante un concerto a Catania, denunciando di essere stato travolto da una “shit storm” sui social.