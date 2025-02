Scaletta ufficiale serata finale di Sanremo 2025: ordine dei cantanti, ospiti e co-conduttori di Carlo Conti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carlo Conti ha svelato la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2025 nella conferenza stampa a poche ore dalla chiusura della kermesse, annunciando l’ordine dei cantanti e ricordando gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro Ariston (ossia Edoardo Bove, Alberto Angela, Vanessa Scalera, Gabry Ponte, Tedua e Planet Funk) così come i co-conduttori (Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan).

La scaletta della serata finale di Sanremo 2025: l’ordine dei cantanti

Carlo Conti ha annunciato l’ordine dei cantanti della serata finale di Sanremo 2025, sabato 15 febbraio.

Ecco l’elenco:

Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Clara – Febbre

– Febbre Serena Brancale – Anema e core

– Anema e core Brunori Sas – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Francesco Gabbani – Viva la vita

Viva la vita Noemi – Se t’innamori muori

– Se t’innamori muori Rocco Hunt – Mille vote ancora

– Mille vote ancora The Kolors – Tu con chi fai l’amore

– Tu con chi fai l’amore Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Achille Lauro – Incoscienti giovani

– Incoscienti giovani Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Giorgia – La cura per me

– La cura per me Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Irama – Lentamente

– Lentamente Fedez – Battito

– Battito Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

feat e – La mia parola Joan Thiele – Eco

– Eco Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Sarah Toscano – Amarcord

Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi

Come funziona il voto della finale

Cantano tutti i 29 Big, votati da tutte e tre le giurie: il pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

L’esito di questa votazione viene sommato a quello delle votazioni della prima serata e al risultato congiunto delle votazioni della seconda e terza serata – esclusa quindi la serata Cover – per determinare una media percentuale delle votazioni e ottenere quindi una classifica dei Big in gara: vengono quindi comunicati i primi 5 artisti in classifica, senza dire l’ordine di piazzamento.

A questo punto inizia la seconda parte, con la riproposizione – che può essere fatta con una seconda esecuzione dal vivo o con la registrazione audio video – delle canzoni dei primi 5 artisti della classifica generale.

Si passa poi a una seconda votazione da parte del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, il cui esito è sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni per determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni e quindi una classifica finale.

Chi è in testa viene proclamato vincitore della 75^ edizione del Festival di Sanremo: verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti.

Chi sono gli ospiti di sabato 15 febbraio

Nel corso dell’ultima serata, quella di sabato 15, gli ospiti sono:

Alberto Angela

Vanessa Scalera

Edoardo Bove

Gabry Ponte

Suzuki Stage invece vedrà esibirsi Tedua, mentre i Planet Funk suoneranno dalla Costa Toscana.

Chi sono i co-conduttori insieme a Carlo Conti

Due i co-conduttori insieme a Carlo Conti per sabato 15 febbraio: