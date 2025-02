Gabry Ponte a Sanremo 2025, dalla malattia degenerativa al testo di Tutta l'Italia che cita anche Craxi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Gabry Ponte spetta l’apertura della finale di Sanremo 2025, presentando il suo brano “Tutta l’Italia“, scelto come jingle ufficiale del Festival. Ponte, che ha concepito la canzone come un inno che facesse ballare tutto il Paese, ha raccontato di recente anche alcuni dettagli della sua vita personale, come la battaglia vinta contro una malattia cardiaca.

Gabry Ponte e il tormentone di Sanremo 2025

Durante un’intervista a RTL Gabry Ponte ha parlato del suo singolo “Tutta l’Italia“, vero tormentone oltre che sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025, un brano costruito per coinvolgere e animare il pubblico come accade durante un concerto.

Dopo averlo creato in poche ore, Ponte ha raccontato che Carlo Conti l’ha scelto per l’Ariston, invitando poi il deejay ad aprire la finale.

Di cosa parla “Tutta l’Italia”

La canzone di Gabry Ponte si propone di evocare immagini familiari, radicate nell’immaginario collettivo degli italiani, raccontando l’anima autentica del nostro Paese. Tra i versi si fa riferimento anche a episodi storici significativi di un’Italia passata, fra calcio, moda e una citazione di Bettino Craxi.

Gabry Ponte ha confessato di vivere il Festival al pari dei cantanti in gara, esprimendo una preferenza per “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi.

Aprire la puntata sarà anche un’occasione per promuovere il live di giugno allo Stadio San Siro di Milano. “Vi dico solo che sarà molto divertente” ha spiegato Ponte. “Ci sarà anche il repertorio degli Eiffel 65, sarà un evento celebrativo, un grande viaggio tra passato, presente e futuro”.

Il dj ha spiegato di essere perennemente al lavoro per “svecchiare” tantissimi pezzi, realizzando mix più attuali. “Ogni settimana produco cinque o sei pezzi nuovi, non butto via niente: alcuni vanno avanti, altri no. Gli hard disk sono sempre pieni!” ha raccontato.

La malattia di Gabry Ponte

In un’altra intervista recente, Gabry Ponte ha parlato anche di questioni più personali, come il problema di salute che ha dovuto affrontare ormai alle spalle.

“Ho avuto un problema di salute, apparentemente congenito, che ho scoperto 10 o 15 anni fa” ha affermato. “Un problema al cuore, una malattia degenerativa”.

Ponte ha scelto di sottoporsi immediatamente a un intervento chirurgico dopo la diagnosi. “Mi hanno detto che sarei dovuto essere operato e ho preferito farlo subito perché è un intervento un po’ invasivo. Però è andato tutto bene. Il mio cuore andava a un ritmo sbagliato”.