Vanessa Scalera ospite a Sanremo 2025, all'Ariston l'attrice di Imma Tataranni e Qui non è Hollywood

L’attrice Vanessa Scalera è stata invitata, in qualità di ospite, a calcare il palco di Sanremo 2025. La consacrazione artistica è arrivata nel 2019 con l’interpretazione del sostituto procuratore dal carattere spigoloso Imma Tataranni. Nel cv artistico, anche il film Diamanti di Ferzan Özpetek e molto altro.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni

L’attrice 47enne Vanessa Scalera è stata chiamata a Sanremo per presentare la quarta stagione di Imma Tataranni, fortunata serie poliziesca, variegata da oscillazioni fra il dramma e la commedia, che l’ha resa famosa al grande pubblico.

Imma Tataranni, sostituto procuratore è ambientata a Matera e nei suoi dintorni. Il soggetto è ispirato ai romanzi di Mariolina Venezia, con protagonista l’omonimo personaggio, una donna dal carattere d’acciaio in grado di risolvere i casi più difficili in maniera poco ortodossa, senza mai perdere l’umanità.

Fonte foto: ANSA

Vanessa Scalera

La prima stagione ha visto la luce su Rai 1 nel settembre del 2019 e l’ultima puntata della terza serie è andata in onda il 16 ottobre 2023.

Gli ascolti sono ottimi: l’ultima puntata del 2023 ha incollato davanti allo schermo 4,8 milioni di telespettatori, portando a casa il 27,6% di share con punte del 33,1% di share sul target femmine 15-24 e del 25,5% sul target maschi 15-24.

Cosima Serrano per Qui non è Hollywood

Se Imma Tataranni l’ha fatta amare dal grande pubblico, Vanessa Scalera la più alta prova d’attrice l’ha data interpretando Cosima Serrano in Qui non è Hollywood, la serie tv incentrata sul delitto di Avetrana.

In questa serie, Scalera è apparsa invecchiata e ingrassata per somigliare alla moglie di Michele Misseri, nonché madre di Sabrina Misseri.

“Solo [il regista] Mezzapesa poteva avere l’audacia di pensare al mio corpo e metterci quello di Cosima. Io peso cinquanta chili, me ne mettevano addosso venti. Le sette ore al trucco sono state un esercizio di pazienza, un tuffo nel mare nero, la possibilità di un altro corpo e un’altra faccia”. Così ha dichiarato a Repubblica Vanessa Scalera, ricordando l’interpretazione di Cosima Serrano.

Gli esordi

Vanessa Scalera è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, e si è diplomata a Roma presso la scuola di teatro La Scaletta.

L’esordio arrivò in teatro, poi nel 2001 prese parte al film per il cinema Mari del sud. Nel 2009 venne diretta da Marco Bellocchio in Bella Addormentata, e poi ancora nel 2012 in Vincere.

Seguirono una serie di altre interpretazioni, sia per la tv che per il cinema. Gli ultimi lavori sono il film per il cinema Diamanti di Ferzan Özpetek del 2024 e Storia della mia famiglia per la tv in uscita il 19 febbraio 2025.