Kekko dei Modà e la caduta a Sanremo, perché ha litigato col manager: "Faccio il cantante, non il personaggio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Kekko dei Modà rompe il silenzio e affida i suoi pensieri a Instagram, dopo giorni in cui si è speculato sui suoi problemi di salute a Sanremo e sul possibile litigio (ancora da confermare) con il suo manager. “Di lavoro faccio il cantante e non il personaggio”, ha scritto Kekko, al secolo Francesco Silvestre.

Come sta Kekko dei Modà

Lunedì 10 febbraio si era diffusa la notizia di una brutta caduta di Kekko durante le prove dei Modà al teatro Ariston. Bocche cucite per giorni da parte del cantante, della band e della produzione di Sanremo.

Venerdì 14 febbraio, infine, il diretto interessato ha parlato dei propri problemi di salute pubblicando una storia su Instagram. Il cantante ha raccontato di essere effettivamente caduto e di essersi fatto male alle costole.

Il litigio col manager

È stato il giornalista Gabriele Parpiglia, particolarmente informato sui fatti che riguardano il mondo dello spettacolo, a raccontare alcune indiscrezioni, riferitegli da terzi, in merito a presunti scontri fra Kekko e il suo manager, il quale avrebbe insistito per fermare la partecipazione del cantante al Festival.

Il manager, preoccupato per Kekko, lo avrebbe pregato di ritirarsi ma il cantante – viene raccontato – avrebbe manifestato con forza la volontà di proseguire, nonostante il dolore.

Parpiglia ha inoltre polemizzato con il direttore artistico di Sanremo: “Ma Carlo Conti e l’organizzazione che sanno della brutta caduta di Kekko, sanno del dolore lancinante alle costole, sanno del braccio dolorante, perché non lo agevolano, ad esempio, facendolo cantare alle 21:30 e non a mezzanotte?”.

Il messaggio di Kekko

“Romantici – ha scritto il cantante sui social – come molti sanno, lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il dolore persiste, e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo dovuto rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese”.

“L’affetto, che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza e la certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa guardare al futuro con un sorriso”, ha aggiunto.

Infine la conclusione, dalla quale traspaiono l’umiltà e il senso del dovere di Kekko, nonostante la fama: “E per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante e non il personaggio“.

Lo scenografo di Sanremo, Riccardo Bocchini, ha rivelato che né Kekko dei Modà né Francesca Michelin sono caduti dalla scalinata che porta al centro del palco.