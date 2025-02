Francesca Michielin e Kekko dei Modà infortunati a Sanremo 2025: "Non sono caduti sulla scalinata"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Francesca Michielin e Kekko Silvestre sono caduti nel teatro Ariston, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, rimediando rispettivamente una probabile distorsione alla caviglia e una contusione alle costole. Lo scenografo della kermesse, Riccardo Bocchini, ha rivelato che nessuno dei due è caduto dall’iconica scala che porta al centro del palco.

La caduta di Francesca Michielin: fasciatura e stampelle

Dopo la caduta di domenica 9 febbraio, lunedì 10 febbraio Francesca Michielin è salita sul palco dell’Ariston per le ultime prove con una caviglia vistosamente fasciata e zoppicando leggermente.

Era la stessa cantante ad aver raccontato di essere caduta nel teatro.

Fonte foto: ANSA Francesca Michielin in stampelle alla sfilata dei cantanti

Non si è però data per vinta, partecipando alla sfilata di lunedì sera con le stampelle.

La caduta di Kekko Silvestre dei Modà: come sta il cantante

Alla sfilata della vigilia, invece, non ha partecipato Kekko Silvestre, che ha preferito rimanere in albergo, tutelandosi in vista della serata d’esordio.

Ha rimediato una contusione alle costole dopo essere caduto dalle scale.

La rivelazione dello scenografo

Riccardo Bocchini, scenografo di Sanremo 2025, ha rivelato che Francesca Michielin e Kekko Silvestre “non sono caduti dalla scala.

Nel dettaglio, l’ex conduttrice di X Factor è caduta da “un gradino della platea” mentre il frontman dei Modà sulle “scale del camerino“.

Insomma, infortuni che non sono avvenuti sull’iconica scalinata che porta sul palco: “Antonella Clerici l’ha provata ed è perfetta”.

La conferma di Carlo Conti

Dopo la rivelazione dello scenografo è arrivata anche la conferma di Carlo Conti, nella conferenza stampa prima della gara: “Né Francesca né Kekko sono caduti dalla scala principale: lei da una scaletta laterale, lui dietro le quinte“.