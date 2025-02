Chi è Olly vincitore di Sanremo 2025: il vero nome, la canzone cambiata al Festival e la dedica speciale

Trionferà Giorgia, anzi no Achille Lauro. Forse Fedez o Elodie… Nessuno, prima che iniziasse il Festival di Sanremo 2025 credeva che il vincitore sarebbe stato Olly. E, invece, il cantante genovese classe 2001 è cresciuto serata dopo serata con ‘Balorda nostalgia’, conquistando la vetta e la prima posizione finale. Ma chi è Olly? Come è nato il brano del trionfo? Qual è il suo vero nome?

Olly vincitore di Sanremo: dedica ai genitori e le parole di stima per Lucio Corsi

“Queta è una di quelle cose che non sembra vera quando capita”, ha dichiarato a caldo Olly dopo la proclamazione della sua vittoria. Poi la dedica speciale ai genitori: “Ciao a casa, papà, mamma: è assurdo ma è successo”.

Il cantante ligure ha anche speso parole di stima per Lucio Corsi, secondo classificato, definendolo un “cantautore potentissimo”.

Olly e Lucio Corsi prima della proclamazione del vincitore di Sanremo 2025

‘Balorda nostalgia’: il titolo cambiato, qual era l’originale

“La canzone, quando la scrissi, non aveva neanche quella strofa (‘Balorda nostalgia’, ndr) nella prima stesura. Successivamente, dovendo lavorare di più con la penna e pensando di portarla su questo palco, ho cercato di trovare qualcosa che mi rappresentasse ancora di più”, ha spiegato Olly in conferenza stampa.

“All’inizio – ha aggiunto -, scusate per la parola, ad essere totalmente onesto, il titolo era ‘Bastar*a nostalgia’. Parlando con Jvli in sessione mi ha detto: “Tu diresti probabilmente balorda”. Mi ha fatto pensare a mia nonna che quando non ha voglia di fare qualcosa trova una scusa e dice che ha la testa un po’ balorda, che le gire la testa. Un termine che si usa molto in Liguria”.

“In qualche modo rappresenta il fatto che la nostalgia, per quanto sia una sensazione spesso accomunata a qualcosa di negativo, per me è anche una sensazione simpatica perché mi evoca ricordi spesso positivi. Volevo usare un termine un po’ insolito che non si sente tanto, molto semplice”, ha concluso l’artista.

Chi è Olly

Olly, il cui vero nome è Federico Olivieri, è nato a Genova il 5 maggio 2001 ed è figlio di un avvocato e una magistrata. La sua carriera musicale è cominciata nel 2016, quando ha formato il collettivo musicale Madmut Branco. Con il gruppo, ha pubblicato il suo primo progetto discografico, Piacere mixtape.

Nel 2017 il primo l’EP da solista, Namaste, in collaborazione con il rapper Matsby. Dopo mesi di inattività, in cui ha vissuto nel Regno Unito per impegnarsi negli studi, dal 2018 ha ripreso a comporre.

Nel maggio 2019, con il singolo ‘Il primo amore’ ha superato le 100 mila visualizzazioni su YouTube in una settimana. Un’altra svolta è arrivata nel 2021 quando su Instagram ha divulgato una sua reinterpretazione del brano ‘La notte’ di Arisa. La cover è piaciuta a tal punto che è stata pubblicata con il titolo ‘La notte (RMX)’, in collaborazione con la stessa Arisa.

Nel 2022 è stato uno dei dodici artisti della sedicesima edizione di Sanremo Giovani con il brano ‘L’anima balla’. Avendo ottenuto il secondo posto, ha potuto accedere tra i big al Festival di Sanremo 2023 in cui ha intonato ‘Polvere’, classificandosi al ventiquattresimo posto al termine della kermesse.

Negli anni successivi ha sfornato diversi brani che si sono posizionati in cima alle classifiche musicali italiane. Nelle scorse ore il sogno che è diventato realtà: il trionfo a Sanremo 2025.