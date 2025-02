Fedez dopo Sanremo un nuovo inizio e tour, a Domenica In risponde alla domanda: “Chi è la Bella Stronza?”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fedez, nello speciale di Sanremo di Domenica In, si racconta, tra il significato di “Battito” e il nuovo tour negli stadi. Infine, risponde alla domanda scomoda su chi è la “Bella Stronza” della serata duetti con Marco Masini.

Applausi a Fedez

Mara Venier convince più volte Fedez a sentire l’applauso del pubblico. Gli sussurra di prendersi quell’amore, perché se lo merita. “Non potevo chiedere di meglio”, commenta il cantante.

Poi Mara mostra a Fedez il momento della serata cover in cui ha duettato con Marco Masini, con l’iconica “Bella Stronza”. Il cantante riascolta l’esibizione con attenzione, sguardo serio. Lo dirà più avanti, durante l’intervista, che non riesce a sorridere facilmente.

Fonte foto: IPA In foto Fedez

Fedez si apre in un sorriso solo sotto gli applausi del pubblico, che Mara Venier continua a incitare. Il pubblico è in piedi. Il cantante sembra molto emozionato.

Chi è la “Bella Stronza” della canzone

Il giornalista, immediatamente dopo il racconto di Lino Banfi, propone la domanda più gettonata del momento a Federico Leonardo Lucia: chi è la “Bella Stronza” della canzone? Il cantante non risponde direttamente, si limita a dire: “Credo che non sia necessario”.

Poi aggiunge che è una domanda legittima, però è chiaro che “avendola scritta io, fa parte del mio vissuto”. Non è necessario, prosegue Fedez, conoscere il nome della persona.

Mara interviene commentando che tutti abbiamo avuto una persona così nella vita. Il cantante aggiunge che nella canzone e nell’esibizione non c’era astio, ma tutt’altro.

Il brano Battito a Sanremo

La partecipazione a Sanremo e l’impatto del brano Battito sul pubblico sono, per il cantante, motivo di soddisfazione. Nell’intervista spiega che non vorrebbe cambiare nulla dell’edizione e che la reazione del pubblico al suo brano rappresenta un nuovo inizio per la sua musica e per lui.

Poi, sul testo di Battito: “Mi sento annullato, dottore che cosa mi ha dato, socialmente accettato, anestetizzato da un metodo legalizzato”. Il cantante spiega che non è una denuncia, ma è la sua esperienza con gli antidepressivi dopo il tumore.

“Purtroppo sono finito nelle mani sbagliate e ho finito per prendere sette psicofarmaci tutti insieme”, dice. Ma aggiunge anche che può capitare di finire in mani sbagliate, ma non per questo non si deve cercare aiuto.

Il ritorno alla musica: album e tuor

Infine, Fedez torna a parlare di musica. Annuncia che presto ci saranno novità in merito a un tour e a un nuovo album. In questo nuovo progetto ci sarà anche Marco Masini, che ha voluto ringraziare come persona e come artista. Commenta: “Per me è stata un’esperienza unica lavorare a un capolavoro come Bella Stronza”.

Sul tour, invece: “Non sono in tour dal 2019, è una cosa che mi manca”. In molti si aspettano un nuovo album da portare negli stadi italiani e il cantante conferma che ci sta lavorando, ma che non vuole unire i tempi del lavoro in studio a quelli dei live.