A chi è dedicata "Bella Stronza" di Fedez e Masini? Social divisi, la frase presente solo nella versione live

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover, Fedez in coppia con Marco Masini ha interpretato Bella Stronza, celebre brano del cantautore fiorentino. Una nuova versione della canzone, con parte del testo scritto da Fedez per l’occasione. In tanti sui social si chiedono a chi siano dedicati quei versi, se all’ex moglie Chiara Ferragni o all’amante Angelica Montini.

Fedez e Masini a Sanremo 2025 con la cover di Bella Stronza

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 di venerdì 14 febbraio è stata dedicata ai duetti e alle cover.

Fin dal suo annuncio, uno dei duetti più discussi e chiacchierati è stato quello di Fedez con Marco Masini con la cover di Bella Stronza, uno dei brani più famosi del cantautore toscano.

La loro esibizione è stata ben accolta da pubblico e critica, per loro terzo posto nella classifica della serata cover dietro Giorgia con Annalisa e Giulio Corsi – Topo Gigio.

A chi è dedicata “Bella Stronza”?

Quella cantata a Sanremo 2025 da Fedez e Masini è una versione modificata di Bella Stronza. Sono state eliminate le strofe che avevano scatenato le polemiche, con riferimenti a sesso e violenza. Al loro posto dei versi scritti per l’occasione dal rapper.

“Nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata”, aveva spiegato nei giorni scorsi Masini. “Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione”.

Le nuove strofe di Fedez hanno attirato molta attenzione. In tanti si sono chiesti a chi è dedicato il brano, chi è la “bella stronza”.

Molti hanno subito all’ex moglie Chiara Ferragni, ma c’è anche chi pensa possa trattarsi di Angelica Montini.

Chiara Ferragni o Angelica Montini?

Il pubblico ha analizzato il testo della parte di Bella Stronza scritto da Fedez per cercare di capire a chi fossero indirizzate quelle parole. Sui social gli utenti sembrano abbastanza divisi.

Alcuni passaggi fanno pensare all’amante Angelica Montini: “Tu eri giovane e glaciale, baciarsi e dirsi ti amo ma farlo di nascosto. Quella notte eri ubriaca hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare”.

In altri invece sembra che il riferimento possa essere a Chiara Ferragni: “Mi chiedo perché le trappole hanno occhi così belli…Se vivi di apparenza i giudizi ti feriscono”.

La frase presente solo nella versione live

Il testo di Fedez si chiude poi così, con quelle che sembrano essere delle scuse: “Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole…Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

A quanto pare, secondo quanto notato da alcuni sui social, quest’ultima frase sarebbe presente solo nella versione live cantata da Fedez e Masini a Sanremo e non in quella registrata in studio.