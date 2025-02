Masini e Fedez e la verità sul testo di "Bella stronza" modificato a Sanremo: il messaggio dei due cantanti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Fedez, tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, ha scelto di farsi affiancare nella serata dedicata ai duetti dal cantautore Marco Masini. Assieme, riproporranno il brano Bella Stronza, scelta che ha destato non poche polemiche. Alle critiche rispondono i diretti interessati, ribadendo che il testo della canzone non verrà modificato, ma solo arricchito.

Marco Masini rompe il silenzio

Dopo settimane di critiche e polemiche, Marco Masini rompe il silenzio sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Riguardo alla cover in programma per la serata dei duetti, il cantautore ribadisce in una storia Instagram che “non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media”.

Fonte foto: IPA Fedez in concerto

“Nessuna frase, nessuna parola, della canzone è stata modificata” scrive Masini su Bella Stronza.

“Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione” continua.

Masini conclude affermando che, dalla collaborazione con Fedez, “è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato”.

I programmi di Fedez per Sanremo

Il messaggio di Marco Masini è stato ripostato e condiviso anche sui canali social di Ferico Lucia, in arte Fedez.

Le parole dei cantanti sembrano arrivare in risposta alle dichiarazioni del direttore artistico Carlo Conti.

Il padrone di casa dell’Ariston, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti, si era giustificato così: “Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo”.

Tale modifica è adesso smentita dai due interpreti, seppur viene confermata la “nuova versione”.

Intanto, Fedez fa sapere che le nuove barre non saranno dedicate all’ex moglie o all’amante Angelica Montini, come in tanti supponevano.

“La figura femminile incarna la depressione. Un brano sulla depressione, costruito come fosse una canzone d’amore” ha spiegato.

Le critiche a Bella stronza

Bella stronza è stato pubblicato nel 1995, ormai trent’anni fa, tempi in cui la sensibilità riguardo certi temi era decisamente minore.

E seppur già all’epoca le critiche non mancarono, oggi i versi che sembrano riferirsi ad aggressione e violenza sessuale appaiono inaccettabili.

Lo psicologo Alberto Pellai, intervistato da Vanity Fair, si è chiesto: “Con tutto quello che ci ha detto Gino Cecchettin, abbiamo davvero bisogno che due uomini, uno dei quali al centro dell’attenzione mediatica proprio per il suo privato sentimentale, cantino queste parole?”.

Di opinione avversa il direttore di Libero, Daniele Capezzone, che ha definito “teste di m…” coloro che hanno chiesto una rivisitazione del testo.

“Come ci siamo ridotti? Siamo diventati integralisti con le parole, non sappiamo più distinguere l’intenzione dalle parole” ha affermato il giornalista a Radio Radio.