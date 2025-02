"Bella stronza" di Masini e Fedez a Sanremo fa sbottare Capezzone, durissimo attacco alla Rai: "Teste di m..."

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Daniele Capezzone entra a gamba tesa sulla questione sorta dopo l’annuncio del duetto di Fedez e Marco Masini che a Sanremo porteranno “Bella stronza”. Il direttore editoriale di Libero se l’è presa con la Rai e ha attaccato la mentalità del politicamente corretto. Capezzone ha apostrofato poi come “teste di m…” quanti hanno pensato di riscrivere alcuni parti del brano.

L’attacco di Capezzone alla Rai per “Bella stronza”

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma, come al solito, fa discutere anche nelle settimane che precedono la kermesse. Si è alzato negli ultimi giorni un polverone sulla scelta di Fedez di portare come cover, nella serata a loro dedicate, “Bella stronza” di Marco Masini.

La decisione è stata interpretata come un messaggio indiretto all’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha però negato, sottolineando come l’abbia scelta, “dedicandola” alla depressione, mentre l’autore del brano del 1995 ha sottolineato come, a differenza di quanto anticipato, il brano non verrà riscritto nelle parti più controverse. Sulla vicenda è intervenuto anche Daniele Capezzone con un parere molto forte diffuso prima sui suoi social e poi in radio.

Fonte foto: ANSA Fedez sta facendo discutere prima ancora della sua partecipazione a Sanremo

Il caso Masini-Fedez

Sentito da Radio Radio, Capezzone ha ribadito la posizione che aveva già espresso sui suoi social.

Il direttore editoriale di Libero ha attaccato senza mezzi termini la Rai che, secondo lui andrebbe “abbattuta e non riformata”, e i vertici che hanno deciso di avallare la scelta di Fedez.

Capezzone ha parlato di “tribunale delle parole” e citato anche il recente caso di Donatella Rettore.

Le parole in vista di Sanremo

Questo il suo duro intervento ai microfoni di Radio Radio.

“Sapete che il testo della canzone parlava di un innamorato molto deluso con la sua donna e che usava espressioni oggi definite sessiste e volgari. Ebbene il colpo di genio di Carlo Conti e della Rai è quello di farla eseguire in una versione con un testo edulcorato. Ora non oso neanche pensare a cosa scriveranno nel nuovo testo e a chi sarà nel comitatino che redigerà il testo politicamente corretto”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Hanno risolto tutto così, si sono riuniti i migliori cervelli della Rai, pagati da noi, e hanno partorito quest’idea geniale. Nel 2025 per affrontare temi così delicati si riscrive il testo ed è tutto risolto. Ora potremo anche risolvere il tema del razzismo riscrivendo I Vatussi di Vianello. Portiamo il caso al Parlamento europeo o anche all’Onu. Teste di m… ma dove vogliamo andare? Come ci siamo ridotti? Siamo diventati integralisti con le parole, non sappiamo più distinguere l’intenzione dalle parole. Ai più giovani dico di non farsi contagiare da quel latte acido del politicamente corretto”.