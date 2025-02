Carlo Conti spegne le polemiche su 'Bella stronza" di Fedez e Masini a Sanremo 2025: "Dovete ascoltarla"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carlo Conti allenta la tensione per la scelta del brano “Bella stronza” di Masini da parte di Fedez per la serata delle cover a Sanremo 2025. Il conduttore ha invitato ad ascoltarla, dato che la canzone sarà riadattata all’attualità per evitare polemiche sul testo. Fedez, noto per provocazioni, ha suscitato speculazioni anche su un possibile messaggio alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

“Bella stronza”, cosa ha detto Carlo Conti

La serata dei duetti è in programma per venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino: Fedez ha scelto di esibirsi, com’è noto, cantando insieme a Marco Masini il suo brano “Bella stronza“.

“Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi” ha confermato Carlo Conti, tentando di mettere a tacere le polemiche e precisando che il titolo della canzone non sarà toccato.

In molti hanno visto la scelta di “Bella stronza” come una “dedica” di Fedez all’ex moglie Chiara Ferragni

La scelta di Fedez e Masini

Il brano è uno dei più noti di Marco Masini, successo di ben 30 anni fa (era il 1995) e ha un testo sicuramente controverso, non soltanto per l’epoca ma anche per i tempi attuali.

In particolare sono due i passaggi della canzone che hanno creato più di un imbarazzo, nella previsione che questa potesse essere ascoltata al Teatro Ariston.

Nel dettaglio, Masini descrive un momento in cui “perde la pazienza” e la protagonista della canzone chiama la polizia per farlo arrestare.

Inoltre, in un altro passaggio il cantautore descrive una “fantasia” facilmente riconducibile a una possibile violenza sessuale, pur chiudendo il pensiero ammettendo di non voler rovinare in questo modo il ricordo della relazione.

Una dedica a Chiara Ferragni?

Non sono in pochi ad aver pensato che dietro alla scelta di Fedez ci sia la volontà di dedicare il brano “Bella stronza” a Chiara Ferragni, sua ex moglie.

Tuttavia, l’influencer ha negato questa ipotesi, rispondendo a Valerio Staffelli di “Striscia la notizia” che la domanda potrebbe essere posta al diretto interessato.

Ad ogni modo fra i due i rapporti restano tesi: al programma Mediaset, Ferragni ha spiegato che non vi sono tante occasioni per parlare con l’ex marito, e che non rimpiange la rottura (“Non era una bella relazione, sto meglio senza Federico”).