Per il tumore Kate Middleton "potrebbe non tornare al suo ruolo reale", poi l'aggiornamento di William

Kate Middleton “potrebbe non tornare al suo ruolo reale” per via del tumore che l’ha colpita e che sta curando. L’indiscrezione arriva da un insider che ha rivelato la notizia a ‘US Weekly’. Eppure c’è un’affermazione rilasciata dal principe William durante una cerimonia nel corso di un confronto con un veterano che sembra ribaltare tutto. Insomma, sulla principessa del Galles si rincorrono voci più o meno discordanti.

Kate Middleton "potrebbe non tornare al suo ruolo reale"

Recentemente una fonte ha rivelato che Kate Middleton “potrebbe non tornare al suo ruolo reale”. L’anonimo informatore lo ha riferito a ‘US Weekly’ mentre la principessa del Galles sta continuando a sottoporsi alla chemioterapia per curare il tumore.

Nello specifico, la fonte riferisce che Kate Middleton starebbe “rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà” in quanto “le sue funzioni potrebbero essere molto diverse”.

Ciò che è noto, è che per via della malattia la principessa del Galles si sta tenendo lontana dagli eventi pubblici. Le voci più preoccupanti, tuttavia, arrivano dal giornalista e opinionista televisivo Antonio Caprarica, che dallo studio di ‘Pomeriggio Cinque’ ha riferito a Myrta Merlino che il tumore sarebbe stato diagnosticato in uno stadio già avanzato.

In poche parole, dalla royal family arrivano notizie incoraggianti, ma alle parole dei reali d’Inghilterra non corrisponderebbero i fatti. Come sta realmente Kate Middleton?

Le parole di William: “Sta meglio”, gli ultimi aggiornamenti

Come riportato, mentre Caprarica e la fonte di ‘US Weekly’ parlano di condizioni ancora critiche, da parte del principe William arrivano parole diverse.

L’erede al trono, infatti, durante una cerimonia ha parlato con un veterano e ha riferito che la salute di Kate Middleton “sta migliorando“. Recentemente ‘Daily Mail’ ha riferito che nelle ultime settimane la principessa del Galles sarebbe uscita di casa più spesso, un segnale chiaramente positivo nel contesto del suo stato di salute.

Ancora, una seconda fonte sempre al ‘Daily Mail’ ha riferito che “il recupero di Kate sta andando bene. Non riesce a vedere molte persone perché potrebbe ammalarsi e non vogliono che venga compromessa la sua salute. Ma è attiva“.

I 15 kg persi

Ancora, sempre nelle ultime settimane una fonte non meglio specificata ha riferito al ‘National Enquirer’ che Kate Middleton sarebbe “irriconoscibile” dopo essere dimagrita di 15 kg.

Un’altra fonte ha riferito a ‘El Nacional’ che “William sta cercando di essere la roccia di Kate, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali”.