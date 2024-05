Kate Middleton dimagrita di 15 kg per via del tumore, le nuove indiscrezioni sulla salute: "È irriconoscibile"

Kate Middleton sarebbe dimagrita di almeno 15 kg e le sue condizioni preoccuperebbero i reali d’Inghilterra. Le ultime indiscrezioni sulla principessa del Galles arrivano dalla stampa inglese, nello specifico dal ‘National Enquirer’ citato da ‘Radar Online’, che riporta le dichiarazioni di una fonte interna alla Royal Family. La lotta della principessa contro il tumore è ancora dura, quindi, anche per il momento manca una comunicazione ufficiale da Kensington Palace.

Kate Middleton dimagrita di 15 kg, come sta la principessa

A colpire l’opinione pubblica è il dettaglio sul peso raggiunto da Kate Middleton negli ultimi giorni. La fonte in contatto con il ‘National Enquirer’ riferisce che la principessa del Galles avrebbe perso 15 kg.

Addirittura la stessa fonte rivela che Kate Middleton sarebbe “irriconoscibile”. Ciò sarebbe dovuto alle cure intense per combattere il tumore che ha colpito la principessa, che per ovvi motivi – di concerto con le volontà di Kensington Palace – si sta tenendo lontana dalla vita pubblica.

Fonte foto: IPA Kate Middleton sarebbe dimagrita di 15 kg a seguito delle cure per il tumore che l’ha colpita. “È irriconoscibile”, rivela una fonte

“Purtroppo sta diventando sempre più difficile. William sta cercando di essere la roccia di Kate, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali”, riporta ‘El Nacional’ da una fonte anonima.

L’indiscrezione conferma quanto emerso da un recente comunicato divulgato da Kensington Palace: i reali di Inghilterra, infatti, avevano riferito che la principessa del Galles resterà per un tempo non definito lontana dagli impegni pubblici e dagli occhi indiscreti dei paparazzi per tutelare sia la propria salute che la propria privacy.

Il recente comunicato di Kensington Palace

Secondo un recente comunicato divulgato da Kensington Palace, per il momento non è previsto un ritorno di Kate Middleton ai doveri pubblici.

Nello specifico: “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico“. Le cure procedono, ma nonostante il forzato riposo la principessa del Galles sta seguendo a distanza le attività di beneficenza delle organizzazioni da lei patrocinate, come la Royal Foundation Centre for Early Childhood impegnata nella maternità e nella prima infanzia.

Il tumore di Kate Middleton

Il 22 marzo 2024 è un data già entrata nella storia. Da tempo di Kate Middleton si erano affievolite le tracce sui social e le notizie, per questo l’opinione pubblica aveva avanzato diverse ipotesi sullo stato di salute della principessa. Ad alimentare le più assortite teorie era stato un intervento all’addome cui la moglie del principe William era stata sottoposta.

Il 22 marzo, quindi, Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha pubblicato un video sui canali social istituzionali. Nel filmato ha annunciato la diagnosi del cancro, in parte confermando alcune ipotesi e in parte mettendone altre a tacere. La principessa non ha nascosto una certa difficoltà nell’elaborazione della notizia, per questo ha chiesto ai suoi sostenitori “rispetto e privacy”, cogliendo l’occasione per ringraziare chiunque le abbia mandato messaggi di affetto.

Tuttavia, la principessa non ha reso nota la tipologia di tumore che le è stato diagnosticato. Secondo indiscrezioni, la malattia sarebbe causata dal Papilloma Virus Umano (HPV).