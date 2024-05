Il tumore tiene Kate Middleton lontana dagli impegni pubblici: Kensington Palace svela le sue condizioni

La battaglia di Kate Middleton contro il tumore sarebbe sempre più difficile. Lo rivela la stampa inglese rilanciando le indiscrezioni sugli effetti collaterali della chemioterapia subiti dalla principessa del Galles, da mesi in lotta contro una forma non precisata di cancro. Ma a dare gli aggiornamenti sullo stato di salute della moglie dell’erede al trono William è stato lo stesso Kensinton Palace con un inconsueto messaggio sulle sue condizioni.

La nota di Kensington Palace

Nella nota della residenza dei principi si annuncia che Kate Middleton non potrà tornare a breve ai suoi impegni pubblici, perché debilitata dalle cure oncologiche per il tumore che ancora l’affligge: “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico“, ha dichiarato un portavoce di Palazzo.

Da Kensington Palace fanno sapere che mentre prosegue il suo periodo di recupero, la principessa segue comunque a distanza le attività di beneficenza portate avanti dalle organizzazioni di cui esercita il patrocinio, in particolare la Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia.

Le attività e le condizioni di Kate Middleton

Come sottolineato dal portavoce dei principi del Galles, il lavoro della fondazione reale resta centrale nell’attività pubblica di Kate, che è aggiornata sull’ultimo rapporto del centro presentato a Londra.

Il responsabile dell’organizzazione, Christian Guy, ha dichiarato che la principessa era “entusiasta” del documento e che la campagna della fondazione “sta andando avanti mentre lei si riprende“.

Il tumore

Sin dall’annuncio ufficiale del cancro, arrivato per mettere fine a settimane di voci e teorie complottistiche sulla scomparsa dalla scena pubblica di Kate, l’origine del suo tumore non è ancora stata chiarita.

Stando alle indiscrezioni circolate sulla stampa inglese, dietro alla malattia della principessa ci sarebbe un’infezione da papilloma virus umano (Hpv). Una teoria che è cominciata a circolare poco dopo un altro retroscena, secondo cui la moglie dell’erede al trono William si sarebbe sottoposta a un’operazione chirurgica a Roma nel mese di gennaio, effettuata da medici italiani del Policlinico Agostino Gemelli.