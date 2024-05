Kate Middleton operata da medici del Policlinico Gemelli di Roma per il tumore: indiscrezione sull'intervento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La principessa di Galles, Kate Middleton, moglie dell’erede al trono d’Inghilterra William, sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico da un’équipe italiana del Policlinico Gemelli di Roma a gennaio, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Gente. La notizia, non ancora confermata dalla struttura sanitaria, si aggiunge alle tante congetture sulle questioni di salute della famiglia reale, dalla principessa di Galles a Re Carlo III. Kate aveva annunciato di combattere il cancro in un video rilasciato il 23 marzo 2024, sottolineando di aver subito chemioterapia preventiva in seguito a un intervento chirurgico addominale. La sua situazione di salute ha suscitato la preoccupazione e il sostegno di tutto il mondo.

Kate Middleton e l’operazione all’addome: sarebbe stata eseguita da medici del Gemelli

Kate Middleton si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso mese di gennaio, condotto da medici italiani del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

La notizia ha iniziato a circolare giovedì 2 maggio e si baserebbe su fonti prossime alla Royal Family. L’anticipazione del settimanale italiano sarà riportata nel numero in uscita venerdì 3 maggio.

Al momento, nessuna conferma in merito è arrivata da Buckingham Palace, così come manca quella della struttura sanitaria romana.

L’annuncio del cancro di Kate Middleton nel video

La Duchessa di Cambridge ha recentemente rivelato di essere in lotta contro il cancro in un video diffuso il 23 marzo 2024, in seguito alle insistenti voci di corridoio sul suo stato di salute.

Kate ha annunciato di aver subito chemioterapia preventiva dopo che test successivi a un intervento chirurgico addominale a gennaio hanno rivelato la presenza di cellule cancerose.

Questa rivelazione è giunta dopo un periodo di speculazioni e notizie contrastanti riguardo alla sua malattia, con Kate che ha scelto di condividere apertamente la sua battaglia contro il tumore.

Le preoccupazioni per il cancro di Re Carlo III

In uno dei periodi più complicati per la famiglia reale c’è da gestire anche lo stato di salute di re Carlo III, dopo che per il sovrano è stata confermata la diagnosi di tumore.

Alcuni giorni fa re Carlo III è riapparso pubblicamente accanto alla Regina Camilla durante una visita al Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital di Londra, dall’alto valore simbolico visto che si trattava del primo impegno ufficiale dopo i trattamenti chemioterapici.

Nel contempo, Buckingham Palace ha confermato il miglioramento delle condizioni del re e il suo ritorno alle attività pubbliche, dopo un periodo di cura e recupero.