Re Carlo III torna in pubblico dopo il tumore e la prima uscita non è casuale: la visita al centro oncologico

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Il ritorno di Re Carlo III. Il sovrano, attualmente in cura per un tumore, è apparso in pubblico a fianco della Regina Camilla nel primo impegno ufficiale dopo la diagnosi, dopo che i suoi medici si sono detti “molto incoraggiati” dai suoi progressi.

Re Carlo III appare in pubblico

Il sovrano ha visitato il Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital di Londra assieme alla moglie, la Regina Camilla.

La scorsa settimana, Buckingham Palace aveva annunciato che il re, sottoposto a chemioterapia, era “fortemente desideroso” di ricevere il via libera dai medici per tornare ad alcuni impegni pubblici, riferisce l’agenzia Adnkronos.

La visita al centro oncologico

Re Carlo III, che è stato patrono del Macmillan Cancer Support per quasi tre decenni, era accompagnato dalla moglie, la Regina Camilla.

I due hanno sorriso e salutato il pubblico che si è radunato nelle vicinanze al loro arrivo, prima di essere accolti in ospedale dal personale medico.

Camilla, 76 anni, è presidente dell’associazione di assistenza e cura del cancro Maggie’s dal 2008. Re Carlo è rimasto lontano dalle scene in questi mesi, con eccezione della domenica di Pasqua, quando ha partecipato alla tradizionale messa con alcuni membri della famiglia reale.

Fonte foto: IPA

La Regina Camilla e Re Carlo in visita al centro oncologico

La visita dei sovrani del Regno Unito al Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital ha lo scopo di ribadire il valore della diagnosi precoce e focalizzare l’attenzione su alcune delle ricerche innovative che si svolgono presso il centro di Londra.

Il ritorno sulle scene del sovrano

Venerdì 26 aprile, Buckingham Palace ha annunciato che Re Carlo III avrebbe ripreso le sue funzioni pubbliche dopo “un periodo di cura e recupero”, due mesi dopo che il sovrano aveva rivelato di essere in cura per un tumore.

Lo stesso giorno il tabloid britannico TMZ aveva rivelato che Buckingham Palace si starebbe preparando ad attuare il cosiddetto piano Menai Bridge, il protocollo ufficiale da attuare in caso di morte del Re poiché le condizioni del sovrano sembravano gravi.

Ad allarmare la stampa è la scoperta relativa al piano Menai Bridge, il nome in codice che si riferisce al documento che racchiude il protocollo da seguire per i funerali del Re.

Proprio in questi giorni, il Menai Bridge è sottoposto a continui perfezionamenti da parte del Cabinet Office, il dipartimento governativo responsabile delle cerimonie funebri reali.