Giorgia a Domenica In, la stoccata sulla classifica finale tutta al maschile: “È una cosa inconscia”

Ospite allo speciale su Sanremo 2025 di Domenica In, Giorgia ha commentato la Top 5 della finale, tutta al maschile. “Deve essere qualcosa di atavico che c’è nella nostra mentalità”, ha affermato la Todrani. E, sull’attacco da parte di Davide Maggio, che l’ha accusata di eccessiva perfezione, ha risposto: “È la mia natura (…). Una voce o ti arriva o non ti arriva, non devi neanche stare a spiegare”.

Giorgia a Domenica In: il ringraziamento a Elodie

Prima della sua esibizione a Domenica In – Speciale Sanremo 2025, Giorgia ci ha tenuto a ringraziare la collega Elodie.

“Vorrei mandare un bacio a Elodie, è stata un amore”, ha affermato l’interprete, in riferimento all’intervento di pochi minuti prima, in cui la collega ha definito “inaccettabile” il sesto posto ottenuto da Giorgia in finale.

Giorgia commossa durante la premiazione all’Ariston, dove le è stato consegnato il Premio TIM

L’artista ha inoltre richiesto un applauso per la crew del Festival e commentato le lacrime alle quali si è abbandonata nel momento in cui è salita sul palco dell’Ariston per ritirare il Premio TIM.

“Le lacrime del ‘95, c’erano pure quelle”, ha ironizzato.

La stoccata sulla finale di Sanremo 2025 tutta al maschile: “Una cosa inconscia”

Sia prima che dopo l’esibizione a Domenica In, durante la quale Giorgia ha eseguito la sua La cura per me, l’artista ha avuto modo di commentare la Top 5 di Sanremo 2025.

Una classifica finale, com’è noto, tutta al maschile.

Incalzata da Mara Venier, e successivamente anche dai giornalisti presenti in studio, Giorgia ha affermato: “Io non lo so come mai, deve essere qualcosa di atavico che c’è nella nostra mentalità. Deve essere una cosa inconscia”.

Successivamente ha anche chiarito meglio la sua posizione: “C’è una mentalità inconscia quando bisogna trattare un genere piuttosto che un altro”.

L’artista ha però confermato l’unione tra le artiste donne in Italia.

“Noi siamo tanto unite, perché abbiamo capito che quando va bene qualcosa a una va bene a tutte. Il successo di una è anche il successo di un’altra, mette in moto dinamiche importanti”.

L’intervento di Davide Maggio

Fresco della lite con Elodie, il giornalista Davide Maggio ha optato per un intervento provocatorio.

Riferendosi alle lacrime di Giorgia nel momento in cui l’artista ha ritirato il Premio TIM, maggio ha notato: “La perfezione a volte il pubblico la vede come assenza di emozioni. Se quelle lacrime ci fossero state martedì a quest’ora staremmo festeggiando”.

“Sono molto contenta che tu mi dica questa cosa perché nel corso del tempo c’è stata una fase che mi dicevano che non sapevo più cantare”, ha subito risposto l’interprete.

Che poi ha aggiunto: “Sai, è la mia natura, il mio modo. Una voce o ti arriva o non ti arriva, non devi neanche stare a spiegare”.