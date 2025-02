Elodie contro i giornalisti a Domenica In, la lite con Davide Maggio e il sostegno a Giorgia: "Irrispettoso"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Elodie senza freni a Domenica In: l’artista, dopo aver eseguito il brano con il quale ha partecipato a Sanremo 2025, si scaglia contro i giornalisti. Sull’ “Elodie-gate”, risponde in maniera perentoria a Davide Maggio: “Scrivete c*zzate”. Nel suo intervento accanto a Mara Venier, parla anche per il risultato ottenuto dalla collega Giorgia: “Credo sia stato irrispettoso per la sua carriera”.

Elodie, la lite con Davide Maggio a Domenica In: “Scrivete c*zzate”

Era inevitabile che, durante il suo intervento a Domenica In, le venissero chieste delucidazioni sul cosiddetto “Elodie-gate”.

Nelle ultime ore, infatti, è circolata la notizia secondo la quale l’artista, durante la finale di Sanremo 2025, abbia avuto un diverbio con Tony Effe. Il cantante, secondo le informazioni, le avrebbe strappato il vestito.

Elodie durante la sua esibizione a Sanremo 2025

La cantante, ai microfoni di Mara Venier, ha rivelato di aver pianto dopo l’esibizione. Per questo, il giornalista Davide Maggio, presente in studio, ha colto l’occasione per chiedere alla cantante cos’è successo davvero.

Durissima la risposta di Elodie: “Sono c*zzate che scrivete voi come al solito”.

La cantante sull’Elodie-gate: “Nessuno mi ha toccata”

La polemica nello studio di Domenica In ha faticato a placarsi.

Mentre Maggio ha invitato Elodie a non polemizzare, la cantante ha commentato con durezza: “Io sono intelligente, non mi arrabbierei con nessuno per una cosa del genere”.

E, mente il giornalista la incalzava, l’interprete ha notato: “Fate le cose molto più interessanti di quello che sono”, confermando poi nuovamente: “Nessuno mi ha toccata, nessuno mi ha fatto del male. Sono stanca, ho dormito tre ore, posso litigare con Davide Maggio per il dramma di una c*zzata abominevole?”.

Il sostegno a Giorgia: “Irrispettoso per la sua carriera”

Durante il suo intervento, Elodie ha anche avuto modo di esprimere la propria opinione su Giorgia, che tutti davano come possibile vincitrice di Sanremo 2025, ma che si è piazzata solamente sesta in classifica finale.

“Ci rimasta veramente male per Giorgia, credo sia stato irrispettoso per la sua carriera”, ha commentato la cantante.

“Ci deve essere rispetto per le carriere, soprattutto quando sono così importanti. Non si può sentire” ha continuato poi. E la polemica si è riaccesa quando ha chiamato in causa i giornalisti.

“Dove stava il sostegno delle radio, dove stava il sostegno dei giornalisti?”, ha domandato Elodie.

Immediata la reazione dei presenti in studio: “È il televoto”, hanno affermato i rappresentati della stampa.