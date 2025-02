La classifica di Sanremo 2025 è la “peggiore di sempre”: bufera social dopo i fischi e le lacrime all’Ariston

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La classifica di Sanremo 2025 non è piaciuta al pubblico del teatro Ariston, ma sui social è stata accolta molto peggio. Gli utenti hanno criticato, in modo ironico ma non solo, l’esito del festival e non hanno risparmiato critiche. La vittoria a sorpresa di Olly e l’assenza dalla cinquina finale di Sanremo di Giorgia, Achille Lauro e altri cantanti ha scatenato polemiche.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2025

Con il brano “Balorda Nostalgia” Olly ha trionfato a Sanremo davanti a Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Molti utenti guardano già all’Eurovision. Il regolamento prevede che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo vada poi a rappresentare l’Italia nella kermesse europea.

A tal proposito alcuni utenti, come Valeria Angione, chiedono una deroga per la scelta di quest’anno, mentre altri spingono per mandare all’Eurovision “Tutta l’Italia”, la sigla del Festival di Sanremo ideata da Gabry Ponte.

Fonte foto: ANSA

La reazione dei conduttori ai fischi dell’Ariston durante la lettura della classifica di Sanremo 2025

Festival di Sanremo, polemiche per la “classifica peggiore di sempre”

Le critiche per la classifica finale del Festival sono state molto dure sui social. Per esempio @ngelic@ posta il famoso video di Blanco che distrugge il palco di Sanremo con la didascalia “TUTTA L’ITALIA dopo la classifica finale”.

Altri scrivono “è come film di orrore” postando lo screenshot della cinquina finale, mentre molti utenti social come MIRIANA parlando semplicemente della “peggior classifica di sempre” e pubblicano il video dei fischi del pubblico dell’Ariston all’annuncio del settimo posto di Achille Lauro. Molti i messaggi di vicinanza a Lucio Corsi, arrivato secondo staccato di pochi decimi da Olly, e per la “dolcezza che ha dimostrato sul palco”.

L’utente Fernweh fa notare come nella top five di Sanremo 2025 non ci sia nessuna donna, mentre Not that kind of Emi posta il video di Giorgia in lacrime e scrive “Sei una leggenda, sei storia e talento, hai vinto comunque”.

I commenti degli utenti sulla classifica di Sanremo 2025

Tantissimi i messaggi critici sulla classifica finale del Festival di Sanremo arrivati subito dopo la conclusione della serata, ma le polemiche sono proseguite anche domenica mattina.

Alcuni utenti hanno definito la vittoria di Olly “imbarazzante”, altri parlano di classifica “scandalosa”, anche se c’è apprezzamento per il secondo e terzo posto di Lucio Corsi e Brunori Sas. L’esclusione di Giorgia e Achille Lauro dai primi cinque non è andata giù al popolo social che, anche quest’anno, ha seguito assiduamente il Festival di Sanremo.

“In un mondo giusto sareste stati sul podio”, scrive Emma granger pubblicando le foto dei due artisti. Una “classifica horror”, commenta tai su X, mentre Elena scrive di non aver mai visto “una classifica così surreale”. Come da tradizione sanremese, la classifica finale del Festival di Sanremo ha scatenato polemiche a non finire.