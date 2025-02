Papa Francesco ricoverato all'ospedale Gemelli per la bronchite: "Accertamenti necessari"

Il Santo Padre ancora alle prese con i problemi di salute. Nelle scorse ore è stato ricoverato. Lo riferisce tramite una nota il Vaticano: “Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.

Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli: la bronchite non gli dà tregua

Il Pontefice è stato ricoverato al Gemelli dopo aver ricevuto in udienza Robert Fico, primo ministro della Repubblica Slovacca, il quale si è incontrato anche con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato dal monsignor Mirosław Wachowski, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso del colloquio, avvenuto nelle aule della Segreteria di Stato, è stato ribadito il reciproco apprezzamento per le ottime relazioni bilaterali.

Inoltre è stato sottolineato il rinnovato impegno comune a favore della coesione sociale. In particolare, durante l’incontro, è stata data attenzione al tema dell’antropologia e alle questioni inerenti alla famiglia e all’educazione.

Si è inoltre discusso del quadro internazionale, ponendo un focus sulla situazione instabile in Ucraina e sulle prospettive di pace. Trattato anche l’argomento relativo alla fragile tregua tra Israele e Palestina, e quello inerente alla grave emergenza umanitaria a Gaza.

Articolo in aggiornamento…