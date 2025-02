Neve a bassa quota col ciclone di San Valentino, previsioni meteo: weekend segnato da pioggia e freddo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È in arrivo il ciclone di San Valentino che porterà neve anche a bassa quota. Il weekend della festa degli innamorati sarà infatti funestato da pioggia e freddo come assicurano le previsioni meteo. In particolare proprio nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio si attendono fiocchi anche nel Centro Italia e già dai 400 metri.

Arriva il ciclone di San Valentino

Maltempo sull’Italia nel weekend di San Valentino: secondo i meteorologi, lo Stivale sarà interessato da piogge e neve anche in bassa quota. Fiocchi bianchi attesi in Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria.

I giorni dunque tra giovedì 13 febbraio e domenica 16 saranno all’insegna di un clima austero e da fenomeni atmosferici anche intensi su diverse regioni.

Fonte foto: IPA Attese piogge intense e nevicate anche a bassa quota

Neve a bassa quota: ecco dove

Il maltempo sarà causato da un flusso mite, umido ed instabile proveniente da sud-ovest, ma, con il passare delle ore, tenderà a peggiorare per l’arrivo di un nucleo gelido russo dalle Alpi Giulie verso il Triveneto e quindi l’Emilia Romagna.

Le condizioni meteo in Italia vanno verso un brusco peggioramento: previsti rovesci, temporali e acquazzoni anche intensi nelle prossime ore, specie sulle regioni centrali e sul versante tirrenico. Si temono anche nubifragi e forti venti su tutta la penisola cui si accompagnerà un drastico calo delle temperature.

Ci saranno anche diverse bufere di neve fino a quote di pianura, sull’Appennino centro-settentrionale e sul versante Adriatico.

La situazione e le zone interessate

La sciabolata polare sarà dovuta, come detto, all’ingresso di aria polare russa che arriverà a Trieste e scenderà poi via via sempre più giù per l’Italia.

Nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14, il Nord del Paese sarà interessato da occasionale pioviggine fino ad arrivare anche a neve a bassa quota. Nuvoloso al Sud con rovesci sul Basso Tirreno mentre sarà il Centro ad essere interessato da piogge intense fino all’arrivo della neve anche in collina. Da sabato 15 la situazione tenderà al peggioramento: al Nord ci sarà neve a bassa quota in Romagna e sole altrove, al Centro fiocchi in collina e anche a quote più basse. Al Sud, infine, atteso maltempo con neve dai 1000 metri.

Diverse le province che hanno già dichiarato l’allerta arancione: in alcune zone della Toscana – nel Livornese soprattutto e anche a Pisa e Grosseto – le scuole resteranno chiuse.