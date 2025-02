Chi è Vittorio il bambino che si è commosso a Sanremo nell'esibizione di Damiano David con Alessandro Borghi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Damiano David, frontman dei Måneskin, è stato il super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, ma la scena è stata rubata da qualcun altro: un bambino di nome Vittorio, salito sul palco per fare coreografia insieme ad Alessandro Borghi, e che al termine dell’esibizione di Damiano non ha retto all’emozione: il bimbo si è commosso, commuovendo a sua volta pubblico e telespettatori.

Damiano canta Lucio Dalla

Damiano David ha cantato il brano “Felicità” di Lucio Dalla, venendo inquadrato in bianco e nero.

Nella coreografia alle sue spalle, l’attore Alessandro Borghi stava seduto su una panchina insieme al piccolo Vittorio, ascoltando l’esibizione intensa e struggente.

Sul finire della canzone, il bambino si è alzato e ha raggiunto Damiano sul palco. Infine l’abbraccio fra i due e la commozione del piccolo.

Chi è Vittorio

Vittorio ha 10 anni ed è il nipote di Alessandro Borghi, nonché figlio di una coppia che lavora nel cinema.

“Mamma mia! Che meraviglia ci hai regalato”, ha detto Carlo Conti a Damiano, al termine della canzone.

A quel punto anche l’attore ha detto la sua: “Devo ringraziare Damiano perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani”, ha dichiarato Borghi.

Più tardi, Damiano David ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare Lucio Dalla, Carlo Conti e Alessandro Borghi. Ma anche il bimbo sul palco di Sanremo: “Grazie al piccolo Vittorio, nessuno tocchi la tua di felicità, il futuro è nelle tue mani”.

I commenti sui social

In serata, l’attore Alessandro Borghi ha pubblicato su Instagram una foto di sé con il bambino, e i commenti degli utenti sono subito arrivati.

“Ma la bellezza di questo bambino a fine esibizione!”, ha esclamato una donna. “Io in una valle di lacrime alle 21:21 non si fa così”, ha scritto un’altra. E così via.