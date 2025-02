Alessandro Borghi con Damiano David a Sanremo 2025, dalla Tourette al successo come Rocco Siffredi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La seconda serata di Sanremo 2025 vedrà un’inedita coppia sul palco: Alessandro Borghi e Damiano David. L’attore e il frontman dei Måneskin uniranno le forze per rendere omaggio a Lucio Dalla. Borghi, noto per la sua versatilità artistica e per il suo recente ruolo nella serie su Rocco Siffredi, accompagnerà l’esibizione con la sua presenza scenica, enfatizzandone il significato. Un momento atteso che conferma il legame tra cinema e musica.

Alessandro Borghi e Damiano David a Sanremo 2025

L’annuncio della collaborazione tra Alessandro Borghi e Damiano David ha sorpreso il pubblico del Festival. L’attore romano, reduce dal successo della serie su Rocco Siffredi, accompagnerà la performance del leader dei Måneskin in una rivisitazione del brano Felicità.

La scelta non è casuale: Borghi, con il suo carisma e la sua esperienza attoriale, aggiungerà un valore visivo alla performance, sottolineandone il messaggio emotivo.

Fonte foto: ANSA

Alessandro Borghi con la compagna Irene Forti

David ha dichiarato in conferenza stampa di considerare Lucio Dalla una delle sue principali ispirazioni e di voler rendere omaggio a un’icona della musica italiana. L’intesa tra i due artisti promette un’esibizione intensa e suggestiva, capace di unire musica e interpretazione scenica.

La sindrome di Tourette

Negli ultimi anni, Borghi ha parlato apertamente della sua sindrome di Tourette, diagnosticata solo in età adulta. L’attore ha raccontato come abbia imparato a gestire i tic motori e come questa consapevolezza abbia influenzato il suo lavoro e la sua vita privata.

“Ora so cosa ho e come affrontarlo”, ha spiegato in diverse interviste, sottolineando l’importanza di una maggiore sensibilizzazione su questa condizione.

La sua apertura sul tema ha contribuito a destigmatizzare una sindrome spesso fraintesa, avvicinandolo ancora di più al pubblico.

Il successo della serie su Rocco Siffredi

Tra i recenti traguardi di Borghi, spicca il suo ruolo nella serie TV dedicata alla vita di Rocco Siffredi. La produzione ha ricevuto grande attenzione a livello internazionale, affrontando con profondità e sensibilità la storia del noto attore porno.

Borghi ha raccontato le difficoltà e le sfide incontrate nell’interpretare un personaggio così complesso. “Ho voluto rispettare la scrittura e la storia di Rocco, senza cadere negli stereotipi”, ha dichiarato.

Il suo impegno è stato premiato dal pubblico e dalla critica, consolidando ulteriormente il suo status di attore di primo livello.