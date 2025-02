Olly dopo la vittoria a Sanremo ringrazia i genitori, Pillon su X: "Con buona pace di genitore 1 e genitore 2"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È il cantante Olly a vincere la 75ª edizione del Festival di Sanremo. Subito dopo la vittoria, il giovane artista ha deciso di ringraziare i genitori con un semplice “Ciao mà, ciao pà”. Un commento come un altro, ma che per l’ex senatore Simone Pillon è diventato un inno alla famiglia tradizionale. Così, su X scomoda le famiglie arcobaleno e commenta: “Con buona pace di genitore 1 e genitore 2”.

Il commento di Olly dopo la vittoria a Sanremo

Le prime parole del vincitore della 75ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, sono rivolte ai genitori. Olly, infatti, ha deciso di salutare la madre e il padre.

“È una di quelle cose che sembra non siano vere quando capitano: sono molto contento, grandi!”, dice. E aggiunge un ringraziamento al maestro Pallotti, alla direzione e all’orchestra.

Poi si rivolge a Lucio Corsi, secondo classificato, definendolo un cantautore potentissimo. Infine: “Ciao mà, ciao pà, è assurdo, ma è successo”, conclude.

Pillon sulla famiglia tradizionale

Simone Pillon, che ha commentato il Festival in diverse occasioni, si è espresso anche sulle prime parole di Olly dopo la vittoria. Il commento, quindi, non è passato inosservato, soprattutto per il contenuto.

Pillon, infatti, punta nuovamente ad attaccare le famiglie arcobaleno e lo fa strumentalizzando (per citare il termine maggiormente utilizzato nei commenti sotto al suo post su X) le parole emozionate del giovane cantante.

Scrive che, quando succede qualcosa di importante, nel bene o nel male, il primo pensiero va ai genitori. Poi la frecciatina: “Con buona pace di genitore 1 e genitore 2”.

La risposta dal social

A differenza di altri commenti molto critici sul proprio profilo, questa volta Pillon, citando il Festival di Sanremo, ha attirato un gruppo di lettori molto più grande. Questi, a differenza del suo affezionato pubblico, lo hanno criticato apertamente per aver strumentalizzato un semplice “ciao mamma e ciao papà”.

Tra i commenti, la parola più utilizzata è proprio “strumentalizzazione”. Un utente scrive: “L’amore di un figlio non dipende da formule anagrafiche, ma dal cuore”. Un’altra utente, invece, gli fa notare che, se avesse avuto due madri, avrebbe ringraziato le madri; se fosse stato cresciuto dai nonni, avrebbe ringraziato i nonni e così via.

Dopo il fenomeno Cristicchi, Pillon sembra aver tentato di sfruttare la vittoria di Olly per promuovere le proprie idee, ma in questo caso l’affondo cade nel vuoto e non viene accolto positivamente dalla maggior parte delle persone.