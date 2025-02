Il Maestro Barnaba a Sanremo 2025 con una maglietta del movimento palestinese? La spiegazione in conferenza

Nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 il maestro Fabio Barnaba, che ha diretto Serena Brancale e Alessandra Amoroso nella loro versione di If I ain’t got you di Alicia Keys, ha sfoggiato una t-shirt con la scritta “BDS” semi-nascosta dal blazer. Sui social – e non solo – sono scattate le polemiche ma anche le speculazioni secondo le quali la sigla indicherebbe Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni contro Israele nel contesto del dibattito sul Medio Oriente.

La spiegazione di un giornalista a Sanremo 2025

Durante la penultima conferenza stampa trasmessa su RaiPlay sabato 15 febbraio, prima della serata finale del Festival, è stata sollevata la questione della maglietta indossata dal Maestro Barnaba durante l’esibizione Brancale-Amoroso sulle note di Alicia Keys.

La sigla BDS sfoggiata dal direttore d’orchestra è stata associata ai movimenti pro-Palestina che chiedono Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro Israele.

Il giornalista Rai Marcello Ciannamea ha riferito che sulla vicenda verrà fatta chiarezza, ma un altro inviato ha specificato che in realtà la sigla sfoggiata da Barnaba avrebbe tutt’altro significato.

Piuttosto “BDS”, anziché uno slogan pro-Palestina, sarebbe l’acronimo di “Butt D Sang“, che in dialetto tarantino indicherebbe gli sforzi fatti – in questo caso – per arrivare a dirigere l’orchestra al Festival di Sanremo.

Il precedente del Maestro Barnaba

Il Fatto Quotidiano ricorda che nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo – mercoledì 12 febbraio – lo stesso Maestro Barnaba ha sfoggiato un’altra scritta in dialetto pugliese: “Sciamene meh”, ovvero: “Andiamocene in fretta”.

Quotidiano di Puglia, a tal proposito, ci ricorda che Fabio Barnaba è originario di Taranto, dunque se consideriamo la scritta “Sciamene meh” e la più recente “Butt d sang” la spiegazione fornita in conferenza il 15 febbraio potrebbe avere senso.

La spiegazione definitiva sui social

A chiudere la questione, poche ore prima della conferenza stampa del 15 febbraio, è stato lo stesso Barnaba sui social. Il Maestro ha anticipato la spiegazione del giornalista, riferendo come sia “un motto per dire ‘sangue sudore e lacrime'” e che “rappresenta i sacrifici che i musicisti fanno per esprimere la loro arte”.

Nessun riferimento a Israele o alla Palestina, quindi. Fabio Barnaba conclude: “W la nostra Puglia!”.