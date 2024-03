Vittorio Sgarbi rilancia Morgan a Sanremo per la conduzione del Festival: la frase sulla depressione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vittorio Sgarbi torna a parlare della “conduzione musicale” del prossimo Festival di Sanremo, ormai orfano di Amadeus, e spinge affinché il nome di Morgan, al secolo Marco Castoldi, sia almeno preso in considerazione dalla Rai.

Il politico e critico d’arte ha anche rilasciato una frase, sempre riferendosi al musicista, relativa alla “depressione” e alla “malinconia”.

Vittorio Sgarbi “spinge” Morgan verso il Festival di Sanremo

“Morgan conduttore Sanremo? Una persona che lo vuole fare e che è capace merita di essere considerata”, ha dichiarato Sgarbi a LaPresse, a margine della presentazione della mostra ‘Impressionisti’ che si terrà a Roma dal 30 marzo al 28 luglio.

“Il fatto che la sua candidatura non venga considerata – ha aggiunto il politico – è abbastanza irritante perché è discriminatoria. Certamente mostrerebbe che è più preparato del 98% dei candidati possibili i quali possono fare i presentatori”.

E ancora: “Una cosa è un presentatore di Sanremo, una cosa è un conduttore musicale che abbia mostrato, come a X Factor, di avere più competenza di altri”.

La frase sulla “depressione”

Sgarbi ha inoltre detto di non riuscire a capire perché in Italia si celebrano Caravaggio, Carmelo Bene “e una persona che è geniale e bizzarra come Vasco Rossi e non lui”, ossia Morgan.

“Per cui lui – ha proseguito sempre il politico – ha una profonda malinconia immagino e una depressione relativa al fatto che a nome di comportamenti discutibili, non dimostrati, che indicano la sua sregolatezza non sarebbe persona adatta”.

“Come se un musicista dovesse essere regolato. Ora la sregolatezza è parte della creatività”, ha aggiunto Sgarbi non prima di aver detto di essere disposto anche ad andare a Sanremo “come ospite per qualche minuto”. “Non voglio condurre nulla. Non voglio presentare nulla. Io voglio essere Sgarbi e basta”, ha concluso.

Sanremo 2024 e l’incognita conduttore e direttore artistico

La Rai sta iniziando ad approntare un piano per sostituire Amadeus. Circolano diversi nomi (ad esempio quello di Paolo Bonolis), ma al momento non c’è alcuna certezza. Anche perché febbraio 2025 è abbastanza lontano.

La dirigenza di Viale Mazzini starebbe anche cercando di valutare se scorporare il ruolo di conduttore da quello di direttore artistico, come già avvenuto in diverse occasioni in passato.