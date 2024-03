La versione di Bugo su Morgan dopo il caso Sanremo 2020: "Un dolore di cui faccio fatica a liberarmi"

Ha gli occhi lucidi Bugo, quando a ‘Verissimo’ ripercorre quel momento in cui a Sanremo 2020 lasciò il palco del Teatro Ariston mentre Morgan lo dissava modificando il testo del brano ‘Sincero’, che entrambi avevano portato in gara. In confessione aperta con Silvia Toffanin, il cantautore confessa di aver subito un trauma da quell’evento, specialmente per la grande eco mediatica esplosa nei giorni successivi.

“È stato uno shock“, dice Bugo, che ammette: “Una parte di me è rimasta lassù” e parla di “un dolore di cui faccio fatica a liberarmi”. Perché tanta sofferenza nonostante siano passati quattro anni? L’artista dice di essersi sentito “schiacciato mentalmente” mentre in realtà si trovava lì “per far del bene” con una semplice canzone.

Nel dettaglio, Bugo racconta che quella sera uscì dal palco e si ritrovò in una sorta di camerino nel quale si era rifugiato “per decomprimere”. “Non so neanche dire come stavo”, ma riconosce che in quel momento si sentì calmo perché “mi ero liberato da una situazione che mi sembrava assurda”. Poi attese di incontrare Amadeus per scusarsi, cosa che fece e che fu riportata dai media e che oggi tiene a ricordare “perché non mi piacciono le buffonate, sono uno che ama la musica e il pubblico”.