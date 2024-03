Voci di Amadeus conduttore del Festival di Sanremo, la Rai prende posizione: le parole dell'ad Roberto Sergio

La Rai, nella persona dell’ad Roberto Sergio, ha preso posizione sulle voci riguardanti Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2025.

Amadeus a Sanremo 2025? L’annuncio ufficiale della Rai

Intercettato dall’agenzia ‘ANSA’ a Viale Mazzini prima della conferenza stampa sulla fiction ‘Studio Battaglia’, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha dichiarato che “la notizia sull’accordo tra la Rai e Amadeus per Sanremo è totalmente falsa. È grave che simili notizie vengano date avventatamente e senza adeguate verifiche, rischiando di arrecare un danno gravissimo all’azienda”.

A ‘LaPresse’, Roberto Sergio ha ribadito: “Ma perché certe notizie vengono date dai giornali senza le verifiche del caso?”.

La nota ufficiale della Rai su Amadeus a Sanremo 2025

La Rai ha smentito le voci su Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2025 anche sul suo sito internet, tramite una nota ufficiale: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

Cosa ha detto Amadeus su Sanremo 2025

Lo scorso 7 marzo, a ‘Viva Rai2’, Amadeus aveva confermato un incontro con la Rai, ma aveva anche ribadito la sua volontà di non condurre il Festival di Sanremo 2025: “È vero, c’è stato l’incontro, sì, ma Sanremo non lo faccio“.

In precedenza, Amadeus aveva dichiarato più volte di volersi fermare, interrompendo la striscia di cinque conduzioni consecutive del Festival di Sanremo (un record che condivide assieme a Pippo Baudo e Mike Bongiorno).

Fonte foto: ANSA

Salvo clamorosi colpi di scena, Amadeus non sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025.

Chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025

L’annuncio ufficiale della Rai sulle voci su Amadeus a Sanremo 2025 è arrivato in pieno toto-nomi per il conduttore della prossima edizione della kermesse musicale al Teatro Ariston.

Come evidenziato da ‘Agipro’, per i betting analyst di Snai si gioca a 7,50 la sesta volta di Amadeus alla conduzione di Sanremo. I bookie, però, spingono per un duello tra due new entry: in pole c’è Alessandro Cattelan, attualmente in onda su Rai2 con il suo ‘Stasera c’è Cattelan’, offerto a 3,50, in vantaggio su Stefano De Martino, primo rivale di Cattelan a 5,50.

Il podio virtuale è chiuso da Carlo Conti, già direttore artistico del Festival di Sanremo tra 2015 e 2017, dato a 6,50. Maria De Filippi è la prima donna in lavagna, con una quota pari a 7,50.