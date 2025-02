Morgan contro i cantanti di Sanremo 2025: "Mi fa davvero schifo". Poi si prende il merito sui Duran Duran

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Morgan ha deciso di commentare il Festival di Sanremo 2025, non risparmiando critiche ai cantanti in gara al Teatro Ariston. “Mi fa davvero schifo”, ha detto il cantautore sulla kermesse canora diretta e presentata da Carlo Conti. Morgan ha aggiunto che “l’unica cosa decente” è stato invitare i Duran Duran, cosa che, stando al cantautore, sarebbe stata una sua idea.

L’attacco di Morgan ai cantanti di Sanremo 2025

Il commento di Morgan al Festival di Sanremo 2025 è arrivato su Instagram, con una Storia. Il messaggio del cantautore si apre così: “Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità”.

Secondo Morgan, le canzoni sono “una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote e inesistenti”, mentre i testi una “roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco” perché “i pensierini delle elementari sono molto più brillanti”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Mia figlia di 4 anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen”, riferendosi al famoso compositore tedesco Karlheinz Stockhausen.

L’unica cosa “decente” di Sanremo 2025 secondo Morgan

Nel suo messaggio, Morgan ha salvato solo una cosa del Festival di Sanremo 2025, definendola “decente”: invitare, come ospiti, i Duran Duran. Il cantautore, però, ha tenuto a precisare che questa sarebbe stata una sua idea.

I Duran Duran saranno ospiti al Festival di Sanremo 2025 giovedì 13 febbraio, nella Terza Serata della kermesse musicale.

Il precedente del rifiuto di Carlo Conti a Morgan a Sanremo

Nel 2017, Morgan, in un’intervista a La Repubblica, aveva rivelato un retroscena sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo di quell’anno, condotto da Carlo Conti assieme a Maria De Filippi.

Le parole di Morgan: “Dovevo andare a Sanremo, avevo un grande potere in mano, avevo il consenso, di tutti, ma non mi hanno fatto salire su quel palco, e così è andata per 5 anni consecutivi. Anche quest’anno, io già lavoravo con la De Filippi, lei mi disse: ‘Conti vorrebbe trascinarmi a Sanremo, ma figurati se ci vado’. In realtà aveva già firmato, e io avevo già consegnato la canzone, e tutti e due, Conti e la De Filippi, hanno detto che era un capolavoro, però non mi hanno selezionato“.