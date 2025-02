Ascolti Tv Sanremo 2025 con dati Auditel e share della prima serata: il confronto tra Carlo Conti e Amadeus

Carlo Conti batte se stesso e non solo. La media dei telespettatori per la prima puntata del Festival di Sanremo 2025 è di 12,6 milioni, attestandosi al 65,3% di share. Ecco tutti i dati, confrontati con quelli delle passate edizioni dello stesso Conti così come quelle più recenti di Amadeus, tenendo però presente l’introduzione del Total Audience, che rende di fatto difficile – se non impossibile – la comparazione con quanto successo prima del 2025.

La premessa sul Total Audience

Rispetto agli anni scorsi, la novità del Total Audience – metodo di rilevazione dei dati Auditel in vigore da dicembre – cambia tutto e rende di fatto impossibile confrontare questa edizione con quelle passate.

Il motivo? I dati non tengono conto solo degli spettatori della tv, ma anche di coloro che guardano i programmi su:

dispositivi mobile

smart tv

RaiPlay

L’anno scorso Sanremo aveva usato una forma simile, ma senza tenere conto degli ascolti di chi aveva guardato lo show in differita.

Secondo Aldo Grasso, per esempio, con la Total Audience Sanremo 2024 avrebbe dovuto conteggiare circa 300 mila spettatori in più.

Comunque Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, nella conferenza stampa pre-Festival 2025 aveva spiegato che “la comparazione tra il dato che ci sarà mercoledì e i precedenti non è possibile per il sistema di rilevazione nuovo. È un modello totalmente diverso, non si può dire se è vantaggioso o meno”.

Ascolti tv a Sanremo 2025, i dati sullo share della prima serata

Martedì 11 febbraio, il Festival di Sanremo 2025 ha tenuto incollati alla tv 12,6 milioni di spettatori.

In termini di share, rappresentano il 65,3%: l’anno scorso, l’ultimo della gestione Amadeus, la serata d’esordio aveva raggiunto il 65,1%.

Cade quindi il record del precedente conduttore: mai nessuno come Conti dal 2000 ad oggi secondo i dati Auditel.

Ascolti Sanremo 2025, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:15 alle 23:26 è stata vista da 16.199.000 spettatori (15.075.000 nel 2024) con il 63,7% di share (64,3% nel 2024).

La seconda parte, dalle 23:30 all’1:20, è stata seguita da 8.322.000 spettatori (6.527.000 nel 2024), con uno share del 69,3% (66,9% nel 2024).

Gli ascolti della prima serata dal 2000 ad oggi

Ma come è andata, nel passato, la prima serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 15.907.000 spettatori (share 57,18%);

Sanremo 2001 (Carrà): 12.160.000 spettatori (51,98%);

Sanremo 2002 (Baudo): 12.461.000 spettatori (56,22%);

Sanremo 2003 (Baudo): 9.257.000 spettatori (42,55%);

Sanremo 2004 (Ventura): 10.104.000 spettatori (42,48%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 12.218.000 spettatori (54,78%);

Sanremo 2006 (Panariello): 9.141.000 spettatori (44,45%);

Sanremo 2007 (Baudo): 9.760.000 spettatori (45,44%);

Sanremo 2008 (Baudo): 7.680.000 spettatori (36,46%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 10.114.000 spettatori (47,93%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.718.000 spettatori (45,29%);

Sanremo 2011 (Morandi): 11.992.000 spettatori (46,32%);

Sanremo 2012 (Morandi): 12.764.000 spettatori (49,69%);

Sanremo 2013 (Fazio): 12.969.000 spettatori (48,20%);

Sanremo 2014 (Fazio): 10.938.000 spettatori (45,93%);

Sanremo 2015 (Conti): 11.767.000 spettatori (49,34%);

Sanremo 2016 (Conti): 11.134.000 spettatori (49,48%);

Sanremo 2017 (Conti): 11.374.000 spettatori (50,37%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 11.603.000 spettatori (52,1%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 10.086.000 spettatori (49,5%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 10.058.000 spettatori (52,2%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 8.363.000 spettatori (46,6%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 10.911.000 spettatori (54,7%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 10.700.000 spettatori (62,4%);

Sanremo 2024 (Amadeus): 10.561.000 spettatori (65,1%);

Sanremo 2025 (Conti): 12.600.000 spettatori (65,3%).