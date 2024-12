Rivoluzione negli ascolti tv con i nuovi dati Auditel, cosa cambia con standard total audience e streaming

Mini rivoluzione per quel che riguarda la diffusione dei dati Auditel. Dal 30 dicembre, ossia il primo giorno dell’anno Auditel 2025, gli ascolti tv saranno conteggiati in modo differente, seppur continueranno ad essere divulgati i dati anche nella vecchia maniera. Cosa succede? Sarà rilevata con un nuovo metodo la total audience, vale a dire la somma degli ascolti tradizionali con quelli digitali. Nel computo giornaliero dei programmi saranno conteggiate anche le fruizioni di contenuti dagli schermi non televisivi, come ad esempio gli smartphone.

Dati Auditel, cosa cambia nella diffusione degli ascolti tv

Le novità sono state spiegate da Paolo Luigiato, Direttore Generale Auditel. Una delle principali riguarda le fasce orarie delle reti che sono così suddivise: 02:00 – 06:59, 07:00 – 08:59, 09:00 – 11:59, 12:00 – 14:59, 15:00 – 17:59, 18:00 – 20:29, 20:30 – 22:29, 22:30 – 01:59.

I dati giornalieri di fascia terranno conto anche delle visioni in diretta degli Small Screen (PC, Tablet e Smartphone) e gli ascolti VOD (Video On Demand) su tutti gli schermi.

Fonte foto: iStock

I dati saranno un mix di dati campionari (SuperPanel) e censuari (calcolati sulle visioni effettive). Nel concreto, sapranno come sarà individuata la total audience:

Gli ascolti fruiti attraverso i televisori normali e le Smart TV, rilevati attraverso il SuperPanel in modalità Live + VOSDAL (sta per Viewing On Same Day As Live: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella stessa giornata Auditel in cui è stata mandata in onda la trasmissione e la registrazione. Esempio, se guardo la soap in onda alle 14 all’interno della stessa giornata); e gli ascolti fruiti tramite i televisori connessi per la sola componente VOD (Video On demand; per esempio se rivedo la partita andata in onda in passato);

rilevati attraverso il SuperPanel in modalità Live + VOSDAL (sta per Viewing On Same Day As Live: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella stessa giornata Auditel in cui è stata mandata in onda la trasmissione e la registrazione. Esempio, se guardo la soap in onda alle 14 all’interno della stessa giornata); e gli ascolti fruiti tramite i televisori connessi per la sola componente VOD (Video On demand; per esempio se rivedo la partita andata in onda in passato); Gli ascolti individualizzati (mediante un modello statistico, Auditel trasforma i dati censuari riferiti ai device in dati riferiti ad individui e attribuisce loro un profilo, rendendoli così sommabili ai dati campionari rilevati attraverso il SuperPanel) fruiti attraverso gli Small Screen nelle modalità Live e VOD ;

e ; Gli ascolti nelle modalità VOD e TSV (Time Shifted Viewing: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella giornata Auditel “+X”, ovvero + 1 giorno, + 2 giorni, + 3 giorni etc, rispetto alla giornata Auditel in cui è avvenuta la trasmissione e la registrazione) rilevati sia attraverso il Super Panel per i televisori non connessi, sia in modalità censuaria per quelli connessi e per gli Small Screen;

e (Time Shifted Viewing: ascolto differito di un canale lineare che avviene nella giornata Auditel “+X”, ovvero + 1 giorno, + 2 giorni, + 3 giorni etc, rispetto alla giornata Auditel in cui è avvenuta la trasmissione e la registrazione) rilevati sia attraverso il Super Panel per i televisori non connessi, sia in modalità censuaria per quelli connessi e per gli Small Screen; Gli ascolti, Live e VOD, fruiti attraverso i D-Channel, ovvero i canali visibili attraverso le App dei vari editori.

Le reti potrebbero perdere anche se fanno più ascolti live

Tutti gli ascolti VOD e TSV sono conteggiati al momento di visione e non più al momento di trasmissione, come avvenuto fino ad ora. C’è una sola eccezione: il VOSDAL fruito attraverso il televisore, che viene considerato sempre al tempo di trasmissione come nello Standard Auditel giornaliero di Fascia attuale.

Con questo nuovo modo di procedere, i dati inerenti agli ascolti di fascia oraria non possono essere usati per calcolare le audience dei singoli programmi. La fascia, come si evince da quanto poc’anzi spiegato, non fa infatti riferimento soltanto al programma in quel momento in onda. Le visioni dei contenuti original web vengono ascritti ai D-Channels.

Esempio concreto: Rai1 potrebbe perdere nella fascia tra le 20:30 e le 22:30 anche se Affari Tuoi e The Voice fossero più visti delle proposte di Canale5 perché c’è la possibilità che gli utenti in quella fascia rivedano sulla piattaforma Mediaset le soap o i programmi del daytime o la fiction di sette giorni prima.

Va da sé che con questa nuova misurazione i dati dei programmi andranno a crescere e sarà impossibile fare paragoni diretti con gli ascolti tv delle precedenti stagioni in quanto prima non si tenevano presente i dati provenienti dalle visioni streaming.

Come e quando verranno rilasciati i vecchi e i nuovi dati?

I dati col vecchio standard saranno rilasciati alle 10, come sempre. Quelli nuovi seguiranno le seguenti tempistiche:

Dal 30/12/2024 al 12/01/2025 i nuovi standard verranno rilasciati alle ore 16:00;

Dal 13/01/2025 al 26/01/2025 i nuovi standard verranno rilasciati alle ore 14:00;

Dal 27/01/2025 al 9/02/2025 i nuovi standard verranno rilasciati alle ore 12:00;

Dal 10/02/2025 in poi i nuovi standard verranno rilasciati alle ore 10:00.

Il nuovo standard, per il momento, si affianca ma non si sostituisce il vecchio.