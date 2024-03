Discovery vuole Amadeus dopo Fabio Fazio e la Rai rischia di perdere anche Sanremo che fa gola a Mediaset

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Amadeus via dalla Rai per passare a Discovery come Fabio Fazio o a Mediaset con Sanremo? L’indiscrezione che circola insistentemente parte da un dato di fatto: il prossimo 30 giugno il contratto che lega Amadeus alla Rai scadrà. Sulla testa del conduttore si sarebbe scatenata una vera e propria asta.

Amadeus e Festival di Sanremo verso Mediaset?

Un paio di settimane fa è stato lo stesso conduttore di Affari tuoi a rivelare di avere ricevuto un’offerta dalla concorrenza, mentre erano partite le trattative per il rinnovo contrattuale con la Rai.

Il resto delle speculazioni è arrivato da Dagospia, bibbia del gossip e dei retroscenismi italiani. Il termine generico “concorrenza”, utilizzato da Amadeus, ha subito fatto pensare a Mediaset: Pier Silvio Berlusconi starebbe accarezzando il sogno di strappare alla Rai il Festival di Sanremo.

La partnership fra l’amministrazione della cittadina ligure e la tv di Stato scadrà nel 2025. Mediaset potrebbe dunque puntare alla doppietta: prendere in un colpo solo Sanremo e Amadeus, il conduttore dei record che ha firmato le ultime edizioni, una di maggior successo dell’altra.

Mediaset è giù riuscita a strappare Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Rai 3 per portarli su Rete 4 con È sempre Cartabianca; e ha strappato Myrta Merlino a La7 per portarla su Canale 5 con Pomeriggio 5.

Amadeus su Nove come Fabio Fazio?

Ma un pericolo forse più concreto per la Rai potrebbe piuttosto arrivare da Discovery, che punta a rendere Nove sempre più appetibile per il pubblico e competitiva strappando talenti alle altre reti. Dopo il colpaccio di aver rubato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla tv di Stato, ora sul Nove potrebbe finire anche Amadeus.

Una possibile conferma potrebbe essere arrivata dall’amico fraterno Fiorello, che ai microfoni di VivaRai2 ha gettato la bomba: “Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus!”

Secondo i retroscenisti è possibile che una tale dichiarazione data apertamente in pasto all’opinione pubblica da una persona esperta come Fiorello possa essere solo un modo per sparigliare le carte e distogliere l’attenzione da un’altra trattativa, quella fra Amadeus e Discovery.

Quale futuro per Amadeus

Sul futuro di Amadeus giocano due fattori: in primis l’offerta economica che il conduttore riceverà dai vertici Rai.

Peserà poi il rafforzamento del corso meloniano sulla tv pubblica: Giampaolo Rossi è l’attuale direttore generale in quota FdI, ma verrà presto promosso amministratore delegato al posto di Roberto Sergio. Si vedrà come Amadeus reagirà a una eventuale ulteriore virata a destra della Rai.