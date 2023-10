Fabio Fazio spiega l'addio alla Rai: "Mai fatto il martire". L'attacco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni

A sette giorni dal debutto di ‘Che Tempo Che Fa’ su Nove, Fabio Fazio ha concesso un’intervista al ‘Corriere della Sera’ nel corso della quale ha parlato anche dell’addio alla Rai, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni.

L’addio alla Rai

A proposito del suo addio alla Rai, Fabio Fazio ha detto: “È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto. Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante per un ricominciamento. Da Warner Bros Discovery, un gruppo che mi cercava da 6 anni”.

Poi ha raccontato: “A marzo l’amministratore delegato mi disse che non sarebbe rimasto e non poteva rinnovare il contratto. A quel punto cominciò la trattativa con Discovery. Lo scrissero i giornali, in Rai lo sapevano tutti: non sono scappato di nascosto. Non si è fatto vivo nessuno e ho capito che la storia finiva lì. A quel punto sono andato felicemente verso quella che considero una seconda vita”.

Ancora Fazio: “Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto. Questo lavoro si fa se si è voluti e se si è utili”.

Sull’accusa di aver fatto il martire, il conduttore ha detto: “Mi trovi una sola affermazione in cui faccio il martire. Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro ben pagato”.

Fabio Fazio e Matteo Salvini

Sul saluto di Salvini al momento dell’addio alla Rai (“Belli ciao”), Fazio ha spiegato: “Ha firmato l’uscita”.

Sul leader della Lega ha poi aggiunto: “Mi ha colpito quando ha detto che i migranti arrivano con il telefonino e le scarpe. Passi il telefonino, ma le scarpe sono una cosa che definisce la nostra umanità. Gli animali non hanno le scarpe, gli esseri umani sì. L’ho trovata una frase di una violenza definitiva, senza ritorno”.

Fonte foto: ANSA Al fianco di Fabio Fazio, a Discovery, ci sarà ancora Luciana Littizzetto.

Fabio Fazio e Giorgia Meloni

Fabio Fazio ha anche parlato dei cambiamenti in Rai con l’arrivo al governo della destra: “In Rai, ma onestamente più in generale nel Paese, si ha l’impressione che si sia abdicato all’idea di ciò che sempre è stato considerato pubblico, trasformandolo in governativo”. Poi ha aggiunto: “È come se ci fosse un premierato di fatto. Tutti considerano normale che pure la scuola o la sanità debbano rispondere al governo. Esistono valori che dovrebbero essere acquisiti. I vaccini, per esempio: non è che sono utili o inutili a seconda di chi vince”.

Il conduttore ha parlato anche di Giorgia Meloni: “Nulla di peggio dei conduttori tv che parlano di politica… Ha fatto quello che pensavo facesse. Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile“.