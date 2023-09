Il video di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque con il messaggio a Barbara D'Urso: le prime parole a Mediaset

Nel debuttare su Mediaset Myrta Merlino ha salutato Barbara D’Urso, storica conduttrice di Pomeriggio 5. La Merlino ha fatto una solenne promessa al pubblico, poi ha rivolto parole di stima e affetto a chi prima di lei, e per 15 anni, è stata il volto del programma di intrattenimento pomeridiano di punta di Canale 5.

Myrta Merlino su Canale 5

“Le prime volte sono sempre una grande emozione – ha esordito Myrta Merlino fra gli applausi del pubblico – e questa è una prima volta molto speciale per me, è una prima volta che non dimenticherò mai. Perché è tutto nuovo!”

“È la prima volta a Pomeriggio 5, è la prima volta che comincio alle 16:55 un programma che tutti i giorni vi terrà compagnia a quest’ora per quasi due ore, ed è la prima volta in una nuova casa, Canale 5″, ha proseguito la conduttrice.

“Ed è tutto nuovo! È nuovo questo studio meraviglioso, questo pubblico caldo che mi riempie”.

“Da quando c’è stato il Covid non ho più avuto il pubblico e io ho tanto bisogno del contatto umano“, ha spiegato.

“E poi c’è un nuovo pubblico a casa: diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra”.

“Noi abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia nella sua pancia e nella sua testa“.

La promessa di Myrta Merlino al pubblico di Pomeriggio 5

“Vi faccio una promessa: dalla mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione e vi racconterò la realtà con onestà, rigore e rispetto. E soprattutto, ve lo prometto, sarò sempre dalla vostra parte!”

Il messaggio di Myrta Merlino a Barbara D’Urso

“Per prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione: ciao Barbara, grazie!”

Gli auguri di Barbara D’Urso

Alcuni giorni prima l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 aveva fatto il suo in bocca al lupo alla Merlino tramite un messaggio postato su Facebook.

Prima un lungo preambolo nel quale la D’Urso ha ripercorso la sua avventura umana e professionale negli studi di Mediaset.

Poi gli auguri alla nuova padrona di casa: “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo“.

Non è mancata una stoccata alla dirigenza: “Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo […]. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti”.

“L’unica cosa che mi dispiace – ha concluso l’ex conduttrice – come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto! #Colcuore”.

Il messaggio di Barbara D’Urso ha ricevuto 25mila like e 9mila commenti.

Intanto rimane incerto il futuro professionale di Barbara D’Urso. Tempo fa secondo alcune voci mai confermate la D’Urso sarebbe approdata a La7.