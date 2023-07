Barbara D'Urso lascia "Pomeriggio 5", Mediaset annuncia l'addio: le indiscrezioni sulla possibile sostituta

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Barbara D’Urso dà l’addio a ‘Pomeriggio 5’. Dopo 15 anni la presentatrice lascia il suo storico programma e, secondo alcune indiscrezioni, al suo posto sarebbe già pronta la sostituta. Ad annunciarlo Mediaset con un comunicato di poche righe che chiude un’era televisiva: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”.

L’annuncio di Mediaset

“Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete – si legge nel comunicato ufficiale – Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali“.

Fonte foto: ANSA Barbara D’Urso fuori dagli studi del Grande Fratello

Le voci di una sempre più probabile separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset erano circolate già in passato in occasione dei flop di alcune sue trasmissioni, come ‘La pupa e il secchione’.

Lo scorso autunno Piersilvio Berlusconi aveva dichiarato che “i programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”, mettendo forse un punto alla conduzione dello storico volto del pomeriggio di Canale 5.

L’ultima puntata di Barbara D’Urso

Negli ultimi tempi si era parlato di Barbara D’Urso in prospettiva di un ipotetico passaggio in Rai per rivestire i panni di giudice di “Ballando con le stelle”.

Ma nella puntata finale di ‘Pomeriggio 5’ prima della pausa estiva, la conduttrice aveva dato appuntamento al pubblico “a settembre”, allontanando, in quel momento, la possibilità di un suo approdo alla rete pubblica.

La possibile sostituta

Dalla prossima stagione a posto della conduttrice, sul trono del contenitore d’informazione, intrattenimento e attualità del pomeriggio di Canale 5, ci sarà invece un altro noto personaggio della Tv. Secondo ‘davidemaggio.it’, infatti, la sostituta dovrebbe essere una donna e la scelta dovrebbe ricadere su Myrta Merlino, reduce anche lei dall’addio a ‘L’Aria che Tira’ su La7.

Con la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset per l’autunno, attesi per martedì 4 luglio, si scoprirà chi succederà a Barbara D’Urso.