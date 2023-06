L'annuncio con cui Myrta Merlino lascia La7, conduttrice commossa: "La mia ultima puntata a L'aria che tira"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Prosegue il periodo che sta ridisegnando le principali emittenti televisive italiane, con numerosi cambi di casacca tra conduttori, giornalisti e popolari personaggi: a lasciare ora è Myrta Merlino, che con un commosso discorso ha detto addio a L’aria che tira e La7. Non è escluso che all’orizzonte ci sia la Rai, per lei.

Il video con l’addio a L’aria che tira

L’ennesimo addio nelle ultime settimane è arrivato dopo 12 anni di collaborazione: Myrta Merlino e l’emittente di Urbano Cairo si salutano. La conduttrice lo ha annunciato alla fine della puntata di venerdì 16 giugno 2023, spendendo qualche parole per sancire la fine di tutto.

“Da dove comincio adesso? 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo” ha detto la Merlino, arrivata a La7 nel 2011. Ha ricordato poi che sono state prodotte 200 puntate l’anno da due ore e mezza al giorno.

“Praticamente una vita insieme – ha sottolineato, per poi aggiungere – oggi è per me l’ultima puntata di L’aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, l’impegno a guardare oltre il bianco e il nero, la fatica spesso ma mai la rassegnazione”.

Myrta Merlino commossa saluta La7

“The show must go on” ha detto la conduttrice, che non è entrata nel merito dei motivi che la spingono a dire addio al suo programma. Ha ricordato però alcuni dei momenti più iconici della sua esperienza: “Dal Bataclan alle dimissioni del Papa, al Covid alla guerra in Ucraina fino all’assalto a Capitol Hill, alle alluvioni, ai terremoti e ai troppi naufragi […] Da Berlusconi…a Berlusconi mi verrebbe da dire”.

Ha accennato poi all’elezione della prima premier donna Giorgia Meloni e ringraziato poi la sua squadra, che l’ha seguita per le 5.000 ore di diretta che l’hanno vista padrona di casa a L’aria che tira, compreso l’editore Cairo “che mi ha fatto sentire sempre enormemente libera”.

Infine, un pensiero per il pubblico: “Grazie per averci reso il programma leader del day time, una corazzata, e per averci restituito il senso della nostra scelta quotidiana. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile”

Nel suo futuro c’è un ritorno in Rai?

Dopo la fine dell’avventura a L’aria che tira e allo “spin-off”, L’aria di domenica, andato in onda nel 2020, per Myrta Merlino potrebbe esserci un ritorno dove tutto è iniziato. Nel 2009 ha esordito infatti come conduttrice a Mixer, sulla Rai.

Secondo alcuni rumor emersi nel corso delle ultime settimane, non è escluso infatti che possa fare il percorso contrario ai vari Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, che hanno tutti lasciato gli studi di Viale Mazzini nel turbolento periodo che ha coinvolto l’emittente pubblica.

Al momento non c’è ancora nulla di certo, così come per il vociferato passaggio di testimone tra Pino insegno e Flavio Insinna all’Eredità. Il “telemercato” estivo però sembra appena cominciato e si preannuncia come un’estate caldissima per i suoi protagonisti.