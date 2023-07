Barbara D'Urso voci di contratto con La7 dopo l’addio di Mediaset, “Non ero più gradita”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il 1° luglio Barbara D’Urso ha lasciato, non di sua spontaneità, Mediaset. Voci di corridoio la vedono concentrata nella ricerca di altri reti interessate a una sua conduzione, tra queste anche La7.

Dopo Canale 5 verso La7

Nessuno poteva credere davvero che Barbara D’Urso se ne sarebbe andata in pensione dopo la sua lunga carriera televisiva e infatti non è così. La conduttrice, dal giorno dell’annuncio dell’addio a Mediaset, ha cercato di raccontare la propria versione.

Cosa accadrà a Barbara D’Urso è difficile dirlo, ma sono molte le voci che la vedono in altre reti televisive. In quest’ultima settimana è stato detto tutto: da un possibile sbarco su Netflix, a un addio definitivo alla tv. Tra le voci più accreditate però c’è quella che vede l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 migrare su La7 con un nuovo programma tv.

Fonte foto: ANSA Barbara D’Urso davanti la porta rossa del Grande Fratello

L’addio a Mediaset

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stato piuttosto turbolento. Per oltre un decennio la showgirl ha condotto prodotti televisivi di successo, prima di un lento calo, concretizzatosi lo scorso anno. A partire dal 2022 infatti si vociferava di un possibile fine contratto anticipato (scadenza dicembre 2023).

Seppure la motivazione dietro l’allontanamento è corretta, cioè la voglia e la necessità di far cambiare aria al pomeriggio di Canale 5, a infastidire D’Urso sono stati modi. “Ne ho sopportate tante. Ma questa volta no”, ha raccontato a Repubblica. Nella stessa intervista ha spiegato che non si sentiva più gradita, ma che non si aspettava questo genere di trattamento (dice di essere stata lasciata a casa senza preavviso) dopo anni di appassionato e fruttuoso lavoro con la rete.

Dentro e fuori: chi è la sostituta

Anche senza Barbara D’Urso il pomeriggio di Canale 5 continuerà a macinare ascolti e lo farà con un’altra conduttrice. Chi? Myrta Merlino, reduce del talk di La7 L’Aria che tira, che ha già lanciato una frecciatina all’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Merlino ha definito il giornalismo di D’Urso “da casalinghe”, basato sul gossip, mentre il suo stile punta invece allo scoop e raccontare la realtà complessa in maniera semplice. “I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca”, ha commentato.