Come funziona il televoto a Sanremo 2025: quali sono i numeri, quanto costa e quanti voti si possono inviare

Dalla seconda serata di Sanremo 2025 alla finale, la palla per decidere le sorti dei cantanti passa anche dagli spettatori attraverso il televoto, che affianca la giura della sala stampa, tv e web insieme a quella delle radio. La Rai ha reso noto, già prima dell’inizio del Festival, quanti voti si possono inviare, quanto costa il servizio e a quali numeri fare riferimento.

Come funziona il televoto, quanto costa e quali sono i numeri

Ogni cantante in gara è abbinato a un codice di due cifre, diverso in ogni serata.

Ogni telespettatore ha a disposizione massimo 3 voti per ogni sessione di televoto.

Fonte foto: IPA La top 5 della prima serata, l’unica senza il televoto

I numeri a cui fare riferimento sono:

894.001 da rete fissa: chi chiama deve digitare il codice dell’artista attraverso la tastiera del telefono

da rete fissa: chi chiama deve digitare il codice dell’artista attraverso la tastiera del telefono 475.475 per inviare sms: va inserito il codice di 2 cifre, accettato in diversi formati (esempio: 01, 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01)

Il televoto mediante chiamata telefonica ha un costo di 0,51 euro per ciascun voto valido, mentre il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido ha un costo di 0,50 euro.

Il costo massimo per ogni voto da rete fissa è di 51 centesimi.

Il costo massimo per ogni sms è di 50 centesimi.

Quanto incide il televoto

Il peso del televoto cambia da serata a serata:

mercoledì 12 febbraio: si esibiscono 15 dei 29 Big e le canzoni vengono votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ognuna ha un peso, per la serata, del 50%

si esibiscono 15 dei 29 Big e le canzoni vengono votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ognuna ha un peso, per la serata, del 50% giovedì 13 febbraio : si esibiscono i restanti 14 big, stesse modalità di voto del giorno precedente

: si esibiscono i restanti 14 big, stesse modalità di voto del giorno precedente venerdì 14 febbraio , la serata cover: scende il peso del Televoto (34%), affiancato dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Attenzione, però: i voti di questa serata non incideranno sulla vittoria finale, ma stabiliranno semplicemente il vincitore della serata cover

, la serata cover: scende il peso del Televoto (34%), affiancato dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Attenzione, però: i voti di questa serata non incideranno sulla vittoria finale, ma stabiliranno semplicemente il vincitore della serata cover sabato 15 febbraio, la finale: cantano tutti i 29 Big, votati da tutte e tre le giurie: il pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). L’esito di questa votazione viene sommato a quello delle votazioni della prima serata e al risultato congiunto delle votazioni della seconda e terza serata – esclusa quindi la serata Cover – per determinare una media percentuale delle votazioni e ottenere quindi una classifica dei Big in gara: vengono quindi comunicati i primi 5 artisti in classifica, senza dire l’ordine di piazzamento. A questo punto inizia la seconda parte, con la riproposizione – che può essere fatta con una seconda esecuzione dal vivo o con la registrazione audio video – delle canzoni dei primi 5 artisti della classifica generale. Si passa poi a una seconda votazione da parte del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio, il cui esito è sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni per determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni e quindi una classifica finale. Chi è in testa viene proclamato vincitore della 75^ edizione del Festival di Sanremo: verrà anche reso noto il posizionamento degli artisti arrivati secondi, terzi, quarti e quinti

Le polemiche sul televoto dagli Avion Travel a Geolier

Quasi ogni vincitore del Festival di Sanremo è accompagnato dalle polemiche legate al televoto e a quello della sala stampa.

Nel 2000, per esempio, gli Avion Travel con Sentimento finirono davanti a tutti per il volere della giuria di qualità, che optò per premiare maggiormente gli artisti ritenuti più innovativi andando contro la giuria popolare, soffiando di fatto la vittoria a Irene Grandi, seconda con La tua ragazza sempre.

Tanto rumore anche nel 2019, quando Mahmood e la sua Soldi superarono al fotofinish Ultimo e I tuoi particolari.

Nel 2024, Geolier perse nonostante il 60% dei voti da casa, con la vincitrice Angelina Mango ferma al 16%.

Ci sono state poi volte in cui il televoto è stato decisivo per la vittoria, come per esempio quella de Il Volo nel 2015.