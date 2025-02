Cos'è il FantaSanremo, cosa prevede il regolamento 2025, cosa si vince ed entro quando va fatta la squadra

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sta per cominciare il Festival di Sanremo 2025, giunto alla sua settantacinquesima edizione, e di pari passo prende il via anche il FantaSanremo, il gioco online gratuito ispirato al Fantacalcio, che di creare squadre virtuali composte dagli artisti in gara, con i partecipanti che accumulano punti in base alle performance dei cantanti durante le serate del Festival.

Regolamento del FantaSanremo 2025

Un “fantasy game basato sul Festival della canzone italiana”. Così si potrebbe riassumere il FantaSanremo, gioco che da ormai diversi anni accompagna milioni di spettatori durante le serate del Festival di Santemo.

Quest’anno il livello si è però ulteriormente alzato, con quasi 3 milioni di utenti, circa 4 milioni di squadre e oltre 560mila leghe (lo scorso anno ha fatto registare 2,8 milioni di utenti e 4,2 milioni di squadre), e il regolamento è stato in parte modificato.

La prima cosa da fare, dopo aver scaricato l’app ufficiale, è quindi comporre la propria squadra: ogni giocatore ha a disposizione 100 “Baudi” (la valuta virtuale del gioco) per acquistare 7 artisti, di cui 5 titolari e 2 riserve. La formazione può essere modificata ogni sera, consentendo una gestione dinamica della squadra.

La formazione in gioco

Durante la settimana del Festival, i partecipanti possono modificare la formazione ogni giorno, sostituendo titolari e riserve e nominando un nuovo capitano. Le modifiche sono consentite dalle 08:00 alle 20:00, da mercoledì 12 febbraio a sabato 15 febbraio 2025, il che permette di adattare la strategia in base alle performance degli artisti e alle dinamiche del Festival.

Il FantaSanremo adotta un sistema di punteggio basato su bonus e malus che riflettono le azioni e le performance degli artisti durante le serate del Festival. Ad esempio: il bonus Performance prevede 10 punti se l’artista suona uno strumento, mentre il bonus Interazione prevede 10 punti se l’artista abbraccia il conduttore o si esibisce dopo la mezzanotte, e 15 punti se scende in platea e interagisce con il pubblico.

Ci sono però anche i malus, come le Citazioni non autorizzate (10 punti se l’artista menziona il FantaSanremo sul palco) o i Problemi tecnici (-10 punti per cadute o problemi tecnici durante l’esibizione). Sono però anche previsti bonus e malus segreti che vengono svelati poco prima di ogni serata e sono validi solo per quella specifica serata.

I premi in palio

Per partecipare al FantaSanremo 2025, è necessario iscrivere la propria squadra entro le 23:59 del 10 febbraio 2025. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale del FantaSanremo o attraverso l’app dedicata.

Essendo un gioco gratuito, FantaSanremo non prevede premi in denaro o ricompense materiali per i vincitori. L’obiettivo principale è il divertimento e la competizione tra amici, appassionati di musica e amanti del Festival di Sanremo, ma c’è comunque il premio simbolico della “gloria eterna”, ovvero il riconoscimento all’interno della comunità del FantaSanremo per aver costruito la squadra con il punteggio più alto.

Ci sono però delle competizioni parallele, nelle quali diverse radio, testate giornalistiche e influencer offrono piccoli premi simbolici o gadget a chi si posizionava tra i primi in specifiche classifiche locali o tematiche.